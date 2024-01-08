Владислав Третьяк: «Любители хоккея в России не желают смотреть МЧМ – наши не выступают, пропадает и интерес. Когда сборная выступала, мы наблюдали за конфеткой»

Владислав Третьяк объяснил, почему в России не желают смотреть МЧМ.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

«Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодежный чемпионат мира в текущем формате – наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес.

И это логично: мы ведь болеем за нашу команду и надеемся, что она вернется.

Без России этот чемпионат выглядит иначе – нет столь высокого уровня, как прежде. Наша сборная славится новыми звездами.

Когда она выступала на подобных турнирах, мы наблюдали за конфеткой.

Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.