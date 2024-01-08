Владислав Третьяк: «Любители хоккея в России не желают смотреть МЧМ – наши не выступают, пропадает и интерес. Когда сборная выступала, мы наблюдали за конфеткой»

Теги ФХР Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк объяснил, почему в России не желают смотреть МЧМ.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

«Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодежный чемпионат мира в текущем формате – наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес.

И это логично: мы ведь болеем за нашу команду и надеемся, что она вернется.

Без России этот чемпионат выглядит иначе – нет столь высокого уровня, как прежде. Наша сборная славится новыми звездами.

Когда она выступала на подобных турнирах, мы наблюдали за конфеткой.

Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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42 комментария
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С удовольствием бы посмотрел на Матч ТВ с комментариями Скворцова , Вайсфельда и Хаванова. И мне безразлично, что там большинство думает. Ну а Третьяк, уже давно ничего толкового сказать не может. Либо про катки, либо методичка.
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А нас - рать.
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Прекрасный чемпионат мира, с удовольствием наблюдал что успевал. Поэтому пусть свое мнение мужчинка сей оставит при себе
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Обожаю людей, которые решают за других 🤓👍
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Я бы с радостью посмотрел матчи с участием Канады, Финляндии и Швеции, если бы был доступный показ в удобное время. Вот в этом году можно было, но не дали. А так, только финал удалось зацепить, спасибо стримерам.
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Владик забыл добавить, что Россия держится на царе и на хоккее.
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С удовольствием б посмотрел и без участия "наших", если б трансляция была на общедоступных каналах!

Но так ВЫ ж не даёте возможности
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Как они любят обобщать . Народ полностью поддерживает едро , народ не хочет смотреть ЧМ, народ рад повышению цен. . Владик , говори за себя лучше
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посмотрел весь по, благо в европе играли. всё та же конфетка, а третьяк - маразматик
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Кто-то вообще помнит когда Россия последний раз выиграла мчм? При панарине и тарасенко наверно…
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С удовольствием смотрел решающие матчи
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Нашим последним победителям МЧМ уже за тридцать!
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да людям вообще ничего не надо, кроме как читать интервью, что Владик строит катки
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Булшет, я смотрел МЧМ, очень понравилась сборная США и удивила вылетом Канада, Чехи тоже смотрелись эпизодами интересно, Шведам чутка напора не хватило и везения, но видимо сказалось давление домашнего чемпионата, сборная Латвии молодчики, держались! Жаль, конечно, что сборной России не было, но тем не менее за молодыми хоккеистами интересно наблюдать, спорт должен объединять, а уважаемый Третьяк наоборот всё говорит, обиженный какой-то, но на обиженных воду возят, как говорят!
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Разошёлся сегодня, накатил, что-ли
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Ответ Pavel Matveenko
А раньше, вся страна была у телевизоров, прям 🤣
Раньше страна на двух каналах финал смотрела😏
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Любители хоккея как раз смотрят МЧМ, если конечно имеют такую возможность, ведь по телеку его не показывают.
Но зато по телеку показывали старый победный матч нашей молодежки, специально для кондовых любителей сборной России)))
+4
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А раньше, вся страна была у телевизоров, прям 🤣
+6
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+3
Я вот смотрю нхл и никак не страдаю, Владик! Говори за себя
+3
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+3
За время пока шел турнир, мы построили ….цать коробок, в каждом дворе почти говорят о команде 25м, я за василича добавил впопыхах великий вратарь.
+3
0
+3
"Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодежный чемпионат мира в текущем формате – наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес."
А кто это сказал и почему так решили?
Я лучше МЧМ помотрю,чем Кубок первого канала
Может,я тоже хочу посмотреть 800 матчей и подать заявку на пост главного тоенера команды из КХЛ
так же можно и есть пример
+3
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+3
Ответ nikitachu
Кто-то вообще помнит когда Россия последний раз выиграла мчм? При панарине и тарасенко наверно…
2011
+3
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+3
Скорее, домохозяйки)
Любители хоккея прекрасно всё посмотрели в вк и на ютубе
+3
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Конфетка будет,когда действительно там лучшие будут играть,а не непонятные армяне в первом звене.
+2
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холуй
+2
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Кто хотел, тот смотрел, такиматчи были интересные
+2
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Он ТНТ сейчас рекламирует?
За какую «конфетку» речь?
🤡
+2
-1
+1
Любители хоккея смотрят суперсерию Россия - Беларусь.)
+1
0
+1
Он сам сказал: такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу
+1
0
+1
Ответ nikitachu
Кто-то вообще помнит когда Россия последний раз выиграла мчм? При панарине и тарасенко наверно…
Там Овечкину и Малкин были.. я помню эпизоды того финала.. Может год 2007 какой. Давно вообщем
+1
-1
0
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