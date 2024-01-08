Владислав Третьяк: «Любители хоккея в России не желают смотреть МЧМ – наши не выступают, пропадает и интерес. Когда сборная выступала, мы наблюдали за конфеткой»
Владислав Третьяк объяснил, почему в России не желают смотреть МЧМ.
Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.
«Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодежный чемпионат мира в текущем формате – наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес.
И это логично: мы ведь болеем за нашу команду и надеемся, что она вернется.
Без России этот чемпионат выглядит иначе – нет столь высокого уровня, как прежде. Наша сборная славится новыми звездами.
Когда она выступала на подобных турнирах, мы наблюдали за конфеткой.
Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Но так ВЫ ж не даёте возможности
Но зато по телеку показывали старый победный матч нашей молодежки, специально для кондовых любителей сборной России)))
А кто это сказал и почему так решили?
Я лучше МЧМ помотрю,чем Кубок первого канала
Может,я тоже хочу посмотреть 800 матчей и подать заявку на пост главного тоенера команды из КХЛ
так же можно и есть пример
Любители хоккея прекрасно всё посмотрели в вк и на ютубе
За какую «конфетку» речь?
🤡