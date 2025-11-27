Билялетдинов о тренерах: «Ты не имеешь права оскорблять или обижать игрока. Свою линию нужно продвигать правильно, искать баланс»

Зинэтула Билялетдинов о работе тренера: нельзя оскорблять или обижать игрока.

Бывший главный тренер «Ак Барса » и сборной России Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об особенностях тренерской работы.

– Недавно по КХЛ прокатилась волна тренерских отставок. Вы не думаете, что профессия тренера в хоккее обесценилась? Теперь ты не можешь жестко ставить дисциплину, тебя просто сольют игроки.

– Почему же тренер не может ставить дисциплину? Я всегда говорил: ты вправе требовать с хоккеиста все то, что ты ему дал. Но ты никогда не имеешь права оскорблять или обижать игрока. Так что я с вашим тезисом не соглашусь.

Свою линию нужно продвигать правильно. И тогда игрок поймет, что его уважают – и просто хотят ему помочь. Надо искать баланс, конечно же, не перегибая палку, – сказал Билялетдинов.

