Барбашев набрал очки в 3-й игре подряд – передача с «Оттавой». У форварда «Вегаса» 8+12 за 23 игры в этом сезоне

Иван Барбашев набрал очки в третьей игре подряд.

Нападающий «Вегаса » Иван Барбашев отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой » (3:4 Б).

29-летний хоккеист продлил результативную серию до 3 игр (1+2 очка). На его счету также два броска в створ, один блок и шесть силовых приемов за 19:23 на льду.

В текущем сезоне Барбашев набрал 20 (8+12) очков за 23 матча при полезности «плюс 5».

«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 8 команд – 100-процентная посещаемость, «Баффало» на последнем месте – 85,9% (The Athletic)