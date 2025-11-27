Барбашев набрал очки в 3-й игре подряд – передача с «Оттавой». У форварда «Вегаса» 8+12 за 23 игры в этом сезоне

  • Спортс
Иван Барбашев набрал очки в третьей игре подряд.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4 Б).

29-летний хоккеист продлил результативную серию до 3 игр (1+2 очка). На его счету также два броска в створ, один блок и шесть силовых приемов за 19:23 на льду.

В текущем сезоне Барбашев набрал 20 (8+12) очков за 23 матча при полезности «плюс 5».

