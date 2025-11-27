Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Виннипегом» (4:3) прошла торжественная церемония в честь Александра Овечкина.
Российского форварда награждали за 900 голов и 1500 матчей в регулярках. На мероприятии присутствовала мама игрока Татьяна Овечкина, его жена – Настасия, и дети – Сергей и Илья.
Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан вручили Овечкину композицию из бронзовой клюшки и числа «900».
Капитан команды также получил портрет, на котором он изображен во время первого сезона в НХЛ и нынешнего. Мелким шрифтом указаны фамилии всех одноклубников, с которыми он играл в лиге.
На счету Овечкина 1515 матчей и 1645 (908+737) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Фото: x.com/katieEadler