Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ

Александра Овечкина наградили в честь 900 голов и 1500 матчей в НХЛ.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном » и «Виннипегом» (4:3) прошла торжественная церемония в честь Александра Овечкина .

Российского форварда награждали за 900 голов и 1500 матчей в регулярках. На мероприятии присутствовала мама игрока Татьяна Овечкина, его жена – Настасия , и дети – Сергей и Илья.

Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан вручили Овечкину композицию из бронзовой клюшки и числа «900».

Капитан команды также получил портрет, на котором он изображен во время первого сезона в НХЛ и нынешнего. Мелким шрифтом указаны фамилии всех одноклубников, с которыми он играл в лиге.

На счету Овечкина 1515 матчей и 1645 (908+737) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Фото: x.com/katieEadler