Ковальчук против выхода из ИИХФ: «КХЛ пока – далеко не НХЛ. У нас нет возможности так себя вести. Мосты сжигать нельзя»
Илья Ковальчук считает, что российскому хоккею нет смысла отгораживаться от ИИХФ.
В 2022 году сборные России были отстранены от всех международных турниров под эгидой международной федерации.
Сегодня, 15 апреля, чемпиону мира и олимпийскому чемпиону в составе сборной России исполняется 40 лет.
– Игорь Ларионов предложил реформу нашего хоккея, чтобы у нас матчи шли даже в июне. Как вам идея?
– Я бы этого хотел. И сезон чтобы начинался чуть позже. Так что с Ларионовым полностью согласен. Тем более сейчас, когда мы не можем участвовать в чемпионатах мира, играть Евротуры. Значит, надо полностью концентрироваться на себе, проводить больше матчей.
И для болельщика это правильно. В августе все в отпусках, занимаются своими делами. Поэтому тяжело собрать полные стадионы. Нам нужно играть регулярку с сентября по март, а в апреле начинать плей-офф. Сейчас прекрасная погода, и болельщик с удовольствием бы пошел на стадион.
– Но есть одно базовое условие, чтобы совершить такую реформу – нужно выйти из ИИХФ. А вот президент ФХР Владислав Третьяк против. Вам чья позиция ближе?
– КХЛ пока – далеко не НХЛ. Поэтому у нас нет таких козырей на руках, которые есть у ребят за океаном. И у нас нет возможности так себя вести по отношению к ИИХФ.
Я считаю, что нам все равно нужно договариваться, искать точки соприкосновения, чтобы наша молодежь играла в международных турнирах. Это очень важно для сборных всех возрастов.
Поэтому мосты сжигать нельзя. Я за то, чтобы находить общий язык и возвращаться на международную арену. Если мы выйдем из ИИХФ, что будет дальше? – сказал Ковальчук.
Это конечно лицемерие будет, но поскольку и ФХР, и КХЛ, и ИИХФ насквозь лицемерные и продажные, то договорятся, хоть какая-то польза и здравый смысл от этих слизней)))
Поэтому выход ФХР из ИИХФ (КХЛ туда и не входит) не приведет к тому, что "нас начнут слушать", это не вызовет рост интереса к хоккею, НХЛ - сильнейшая лига мира не потому что "не состоит в ИИХФ". Зато приведет к бетонной изоляции нашего хоккея и фактически аннулированию всех профессиональных контрактов на международном уровне. Прекращайте уже со своим карго-культом.