Ковальчук против выхода из ИИХФ: «КХЛ пока – далеко не НХЛ. У нас нет возможности так себя вести. Мосты сжигать нельзя»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Владислав Третьяк Илья Ковальчук НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук считает, что российскому хоккею нет смысла отгораживаться от ИИХФ.

В 2022 году сборные России были отстранены от всех международных турниров под эгидой международной федерации. 

Сегодня, 15 апреля, чемпиону мира и олимпийскому чемпиону в составе сборной России исполняется 40 лет. 

Игорь Ларионов предложил реформу нашего хоккея, чтобы у нас матчи шли даже в июне. Как вам идея?

– Я бы этого хотел. И сезон чтобы начинался чуть позже. Так что с Ларионовым полностью согласен. Тем более сейчас, когда мы не можем участвовать в чемпионатах мира, играть Евротуры. Значит, надо полностью концентрироваться на себе, проводить больше матчей.

И для болельщика это правильно. В августе все в отпусках, занимаются своими делами. Поэтому тяжело собрать полные стадионы. Нам нужно играть регулярку с сентября по март, а в апреле начинать плей-офф. Сейчас прекрасная погода, и болельщик с удовольствием бы пошел на стадион.

– Но есть одно базовое условие, чтобы совершить такую реформу – нужно выйти из ИИХФ. А вот президент ФХР Владислав Третьяк против. Вам чья позиция ближе?

– КХЛ пока – далеко не НХЛ. Поэтому у нас нет таких козырей на руках, которые есть у ребят за океаном. И у нас нет возможности так себя вести по отношению к ИИХФ.

Я считаю, что нам все равно нужно договариваться, искать точки соприкосновения, чтобы наша молодежь играла в международных турнирах. Это очень важно для сборных всех возрастов.

Поэтому мосты сжигать нельзя. Я за то, чтобы находить общий язык и возвращаться на международную арену. Если мы выйдем из ИИХФ, что будет дальше? – сказал Ковальчук

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selachii
как-то здесь писали, что если ФХР выйдет из ИИХФ, потом будет проблематично КХЛ заключать контракты с легами... в этом реально вся загвоздка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
ФХР из ИИХФ не надо выходить, надо КХЛ приостановить сотрудничество (во многом формальное) с ФХР, и проводить свой чемпионат, как удобно игрокам, болельщикам и выгодно по бизнесу.
Это конечно лицемерие будет, но поскольку и ФХР, и КХЛ, и ИИХФ насквозь лицемерные и продажные, то договорятся, хоть какая-то польза и здравый смысл от этих слизней)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
круто Илюха переобулся, когда в ску переезжал кричал что в лучшую лигу едет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ros80
Ответ Ми Ша
Мысли здорового человека
Мысли здорового человека - Если явный шизоидный процесс мышления признак здоровья то да ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Да при чем здесь НХЛ, наш хоккей будет и без других стран. Просто будем вариться в своём котле. Может это лучше чем безликие белые участники без гимна и флага.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Для глупых поясним: КХЛ не является членом ИИХФ, им является ФХР. НХЛ действительно не входит в ИИХФ. Зато в ИИХФ входит Hockey Canada (канадский вариант домена Третьяка). То есть канадцев слушают и они при этом входят в ИИХФ. Между Hockey Canada и канадскими клубами НХЛ есть партнёрские договора, но конечно сам Hockey Canada не может руководить НХЛ.

Поэтому выход ФХР из ИИХФ (КХЛ туда и не входит) не приведет к тому, что "нас начнут слушать", это не вызовет рост интереса к хоккею, НХЛ - сильнейшая лига мира не потому что "не состоит в ИИХФ". Зато приведет к бетонной изоляции нашего хоккея и фактически аннулированию всех профессиональных контрактов на международном уровне. Прекращайте уже со своим карго-культом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Пока )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rrromario
Ответ unknownman
Так он в итоге за или против того, чтобы играть с сентября по июнь?
за
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Бродяга-симпатяга
ИИХФ это смердящий труп на хоккейной дороге. Чемпионаты мира уже давно не интересны как и Олимпиада без нхловцев. Не вижу никаких преимуществ от попытки как то договориться и с ними и с мудаками из Чехии или Финляндии которые теперь будут самозабвенно вставлять палки в колеса любой инициативе по примирению. Ну и кроме того можно будет наконец с легкой душой отправить на пенсию Третьяка с его красными машинистами
Тоже верно. Европейские клубы с нашими не сравнятся в финансировании. После того, как боевые действия закончатся, кто не свалит в Америку, оставшихся спокойно можно перетягивать. А все эти турниры сборных и так цены особой не имеют, так если КХЛ перестанет отпускать, так вообще не нужны станут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Wings the best
КХЛ до НХЛ,как мне до мастерства балеруна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Хоккей - единственный большой вид спорта где Россия в теории может диктовать условия. Почему этого не делают - не понятно
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antistar-Z
Илья, оставайся тем парнем, который забил "тот самый Гол", не лезь в это всё, а то ты уже вернул в сборную Кузнецова))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Мосты сожгли, ещё в том году, до него дошло только ?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бродяга-симпатяга
ИИХФ это смердящий труп на хоккейной дороге. Чемпионаты мира уже давно не интересны как и Олимпиада без нхловцев. Не вижу никаких преимуществ от попытки как то договориться и с ними и с мудаками из Чехии или Финляндии которые теперь будут самозабвенно вставлять палки в колеса любой инициативе по примирению. Ну и кроме того можно будет наконец с легкой душой отправить на пенсию Третьяка с его красными машинистами
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Никонов
КХЛ навсегда не НХЛ.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ unknownman
Так он в итоге за или против того, чтобы играть с сентября по июнь?
И не говори. Сказал две противоположные вещи и доволен 🤪
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
В плане хоккея, где нет участия в ЛЧ, нет сильнейших составов сборных даже на ОИ, выход -не самая такая уж плохая идея. В любом случае, к турнирам сборных надо относиться, как американцы и канадцы.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Так он в итоге за или против того, чтобы играть с сентября по июнь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Как проводить свой чемпионат в текущих условиях это сугубо внутреннее дело. Причём здесь ИИХФ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Мысли здорового человека
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий