Ковальчук против выхода из ИИХФ: «КХЛ пока – далеко не НХЛ. У нас нет возможности так себя вести. Мосты сжигать нельзя»

Илья Ковальчук считает, что российскому хоккею нет смысла отгораживаться от ИИХФ.

В 2022 году сборные России были отстранены от всех международных турниров под эгидой международной федерации.

Сегодня, 15 апреля, чемпиону мира и олимпийскому чемпиону в составе сборной России исполняется 40 лет.

– предложил реформу нашего хоккея, чтобы у нас матчи шли даже в июне. Как вам идея?

– Я бы этого хотел. И сезон чтобы начинался чуть позже. Так что с Ларионовым полностью согласен. Тем более сейчас, когда мы не можем участвовать в чемпионатах мира, играть Евротуры. Значит, надо полностью концентрироваться на себе, проводить больше матчей.

И для болельщика это правильно. В августе все в отпусках, занимаются своими делами. Поэтому тяжело собрать полные стадионы. Нам нужно играть регулярку с сентября по март, а в апреле начинать плей-офф. Сейчас прекрасная погода, и болельщик с удовольствием бы пошел на стадион.

– Но есть одно базовое условие, чтобы совершить такую реформу – нужно выйти из ИИХФ. А вот президент ФХР Владислав Третьяк против. Вам чья позиция ближе?

– пока – далеко не . Поэтому у нас нет таких козырей на руках, которые есть у ребят за океаном. И у нас нет возможности так себя вести по отношению к ИИХФ.

Я считаю, что нам все равно нужно договариваться, искать точки соприкосновения, чтобы наша молодежь играла в международных турнирах. Это очень важно для сборных всех возрастов.

Поэтому мосты сжигать нельзя. Я за то, чтобы находить общий язык и возвращаться на международную арену. Если мы выйдем из , что будет дальше? – сказал .