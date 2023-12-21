Быков об отстранении России: «Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая. Все связано, все переплетается»

Вячеслав Быков рассказал о зависимости спортивных федераций от политики.

– Как вы считаете, когда ИИХФ одумается и наконец-то допустит наши сборные до международных соревнований?

– Как только Россия добьется определенного результата в СВО и все закончится в нашу пользу, то и все спортивные вопросы тоже сразу найдут отражение в их действиях. В том числе это касается и хоккея.

Как бы ни говорили, что спорт вне политики, это все лишь разговоры. На самом деле все связано, все переплетается. Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Напомним, Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.