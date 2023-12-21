Быков об отстранении России: «Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая. Все связано, все переплетается»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков Политика Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Быков рассказал о зависимости спортивных федераций от политики.

– Как вы считаете, когда ИИХФ одумается и наконец-то допустит наши сборные до международных соревнований?

– Как только Россия добьется определенного результата в СВО и все закончится в нашу пользу, то и все спортивные вопросы тоже сразу найдут отражение в их действиях. В том числе это касается и хоккея.

Как бы ни говорили, что спорт вне политики, это все лишь разговоры. На самом деле все связано, все переплетается. Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Напомним, Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он совершенно прав. Спорт(особенно в России) неотделим от политики. Посмотрите на список команды доверенных лиц политика путина - половина спортсмены. Непосредственное участие в политике.
+5
-1
+4
Вы заблуждаетесь
+3
0
+3
Слава из Швейцарии " в своём глазу бревна не видит " !
+2
-1
+1
Вячеслав Аркадьевич, вы тут рассказываете про зависимость международных спортивных федераций от политики, подчеркиваете ангажированность и политизированность принимаемых ими решений. Но у меня к вам такой вопрос: вы лучшие годы своей карьеры игрока провели в хк ЦСКА, тренировали этот клуб, ставший вам родным.
Почему вы тогда осуждая международные спортивные федерации, не комментируете следущие факты -

хоккейный ЦСКА провел акцию в поддержку батальона "Эспаньола", выполняющего боевые задачи в зоне СВО. На раскатку перед сегодняшним матчем за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Барса" армейцы вышли в свитерах с эмблемой военного подразделения.

ФХР направила командам КХЛ письма с просьбой о проведении акций в поддержку спецоперации России на Украине.

имеет место публичная поддержка СВО на матчах под эгидой ФХР: размещение постеров, плакатов и билбордах "с политическим контекстом", а также репосты этих фотографий в соцсетях.

Это политика чистой воды, но вы почему то видите только то, что выгодно видеть вам, патриоту России, сын которого играл со сборную Швейцарии.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий