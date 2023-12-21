Быков об отстранении России: «Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая. Все связано, все переплетается»
Вячеслав Быков рассказал о зависимости спортивных федераций от политики.
– Как вы считаете, когда ИИХФ одумается и наконец-то допустит наши сборные до международных соревнований?
– Как только Россия добьется определенного результата в СВО и все закончится в нашу пользу, то и все спортивные вопросы тоже сразу найдут отражение в их действиях. В том числе это касается и хоккея.
Как бы ни говорили, что спорт вне политики, это все лишь разговоры. На самом деле все связано, все переплетается. Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Напомним, Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.
Почему вы тогда осуждая международные спортивные федерации, не комментируете следущие факты -
хоккейный ЦСКА провел акцию в поддержку батальона "Эспаньола", выполняющего боевые задачи в зоне СВО. На раскатку перед сегодняшним матчем за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Барса" армейцы вышли в свитерах с эмблемой военного подразделения.
ФХР направила командам КХЛ письма с просьбой о проведении акций в поддержку спецоперации России на Украине.
имеет место публичная поддержка СВО на матчах под эгидой ФХР: размещение постеров, плакатов и билбордах "с политическим контекстом", а также репосты этих фотографий в соцсетях.
Это политика чистой воды, но вы почему то видите только то, что выгодно видеть вам, патриоту России, сын которого играл со сборную Швейцарии.