Ковальчук о критериях МОК: «Бардак. Несправедливость. Абсурд. Очень тяжелый вопрос, хочется, чтобы это решилось как можно скорее»

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук МОК Олимпийская сборная России КХЛ олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук назвал бардаком и абсурдом условия МОК для возвращения россиян.

– Вы как лидер олимпийского движения России услышали требования МОК, при выполнении которых нас могут пустить на Олимпиаду-2024 в Париж. Ваша реакция?

– Если честно, это полный бардак. Несправедливость. Абсурд.

Карьера спортсменов короткая, и даже молодые ребята, которые выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине, – откуда мы знаем, будут ли еще Игры в их жизни?

Я могу понять атлетов, которые пытаются тем или иным способом поехать на Олимпиаду. Но это очень тяжелый вопрос. Хочется, чтобы это решилось как можно скорее.

И те спортсмены, которые достойны поездки на Олимпийские игры, приняли бы в них участие, – сказал олимпийский чемпион Пхенчхана в составе сборной России по хоккею. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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11 комментариев

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Сим Сим
Все вопросы по отстранению наших ребят направлять по адресу : кремль (бункер), ему.
А ребят, которые сейчас в самом спортивном соку, жалко. Их спортивную жизнь дзюдоист испоганил. До "Лебединого озера" по всем каналам вряд ли чего-то хорошее произойдёт в нашей стране.
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Savarona25
Напомню, что фраза "О, спорт, ты-мир" принадлежит основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену. Так что путь на Олимпийские игры никому не закрыт, надо просто продемонстрировать свои человеческие качества. Если же с этим проблема, то и обижать не на кого.
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User Samsung
Ответ D-eisler@yandex.ru
а с прибалтами есть претензии по территориям ? и признанием России страной агрессором?
Если бы они не были в НАТО , несомненно претензии были бы . Со стороны России , разумеется
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Даня Чебыкин
Ответ D-eisler@yandex.ru
на украине Россия гасит тех кто кричал "москаляку на гиляку" и прочие лозунги как во время матча по минифутболу во время Чемпионата Европы
и тех кто обещал бахнуть по россии ядерным оружием, а после обещал его заполучить.
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User Samsung
Ответ D-eisler@yandex.ru
на украине Россия гасит тех кто кричал "москаляку на гиляку" и прочие лозунги как во время матча по минифутболу во время Чемпионата Европы
И сколько таких среди тысяч убитых было ? Думаю и десятка ее наберется
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Marky777
В Прибалтике и похуже кричали, чего туда не сунулись?)
а с прибалтами есть претензии по территориям ? и признанием России страной агрессором?
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Marky777
Ответ D-eisler@yandex.ru
на украине Россия гасит тех кто кричал "москаляку на гиляку" и прочие лозунги как во время матча по минифутболу во время Чемпионата Европы
В Прибалтике и похуже кричали, чего туда не сунулись?)
+4
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+4
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D-eisler@yandex.ru
Ответ vvl
ковальчук пусть оъяснит МОК и всем людям, что делает россия в Украине. и 124 странам которые поддержали судебное решение Гааги.
на украине Россия гасит тех кто кричал "москаляку на гиляку" и прочие лозунги как во время матча по минифутболу во время Чемпионата Европы
+5
-11
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Костя Както
А нет закона о дискредитации МОК?
+1
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vvl
ковальчук пусть оъяснит МОК и всем людям, что делает россия в Украине. и 124 странам которые поддержали судебное решение Гааги.
+12
-5
+7
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Сергей Орлов
Так может хотя бы не ходить с буквой "Z" на путинги?
+14
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