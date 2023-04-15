Ковальчук о критериях МОК: «Бардак. Несправедливость. Абсурд. Очень тяжелый вопрос, хочется, чтобы это решилось как можно скорее»
Илья Ковальчук назвал бардаком и абсурдом условия МОК для возвращения россиян.
– Вы как лидер олимпийского движения России услышали требования МОК, при выполнении которых нас могут пустить на Олимпиаду-2024 в Париж. Ваша реакция?
– Если честно, это полный бардак. Несправедливость. Абсурд.
Карьера спортсменов короткая, и даже молодые ребята, которые выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине, – откуда мы знаем, будут ли еще Игры в их жизни?
Я могу понять атлетов, которые пытаются тем или иным способом поехать на Олимпиаду. Но это очень тяжелый вопрос. Хочется, чтобы это решилось как можно скорее.
И те спортсмены, которые достойны поездки на Олимпийские игры, приняли бы в них участие, – сказал олимпийский чемпион Пхенчхана в составе сборной России по хоккею.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
А ребят, которые сейчас в самом спортивном соку, жалко. Их спортивную жизнь дзюдоист испоганил. До "Лебединого озера" по всем каналам вряд ли чего-то хорошее произойдёт в нашей стране.