Ковальчук о критериях МОК: «Бардак. Несправедливость. Абсурд. Очень тяжелый вопрос, хочется, чтобы это решилось как можно скорее»

Илья Ковальчук назвал бардаком и абсурдом условия МОК для возвращения россиян.

– Вы как лидер олимпийского движения России услышали требования МОК, при выполнении которых нас могут пустить на Олимпиаду-2024 в . Ваша реакция?

– Если честно, это полный бардак. Несправедливость. Абсурд.

Карьера спортсменов короткая, и даже молодые ребята, которые выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине, – откуда мы знаем, будут ли еще Игры в их жизни?

Я могу понять атлетов, которые пытаются тем или иным способом поехать на Олимпиаду. Но это очень тяжелый вопрос. Хочется, чтобы это решилось как можно скорее.

И те спортсмены, которые достойны поездки на Олимпийские игры, приняли бы в них участие, – сказал олимпийский чемпион Пхенчхана в составе сборной России по хоккею.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные