Ковальчук о благодарности Путина за серебро Олимпиады-2022: «Всегда приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание. Большое спасибо ему за это»

рад благодарности за серебро Олимпиады-2022.

– В конце января мы все узнали о том, что Владимир Путин выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. Как эта новость дошла до вас? И имела ли эта благодарность какое-то физическое выражение?

– Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это.

– С момента окончания Олимпиады прошел год. Если сейчас оглядываться назад – после нее у вас осталось больше позитивных эмоций или негативных?

– Это отличный опыт. Это было что-то новое. Я совсем недавно переключился с одной роли на другую. Было много новшеств. Масса новых знакомств. И также много непонятных моментов, связанных, например, с коронавирусом. Но я пытался освоиться и правильно выстроить все процессы.

У меня был своеобразный карт-бланш, и я старался по максимуму. Понятно, что кому-то это не нравилось. Но в тех условиях, в которых мы находились… Пандемия была в самом разгаре, а мы привезли команду без положительных тестов на коронавирус.

приехала в Пекин побеждать. Финны были одними из фаворитов. Очень опытная команда. Они играют друг с другом очень давно. Почти 75% ребят было из «Йокерита». Получилось так, как получилось.

Конечно, мы все максималисты, поэтому хотелось победить. Но серебряные медали тоже останутся у ребят на всю жизнь. Я на первой Олимпиаде в карьере выиграл бронзу и был счастлив.

Для многих ребят из той сборной этот олимпийский опыт тоже был первым, и дай бог не последним. Он им точно пригодится в будущем, – сказал экс-форвард сборной России, работавший на том турнире генеральным менеджером команды.

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