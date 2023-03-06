Ковальчук о благодарности Путина за серебро Олимпиады-2022: «Всегда приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание. Большое спасибо ему за это»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Илья Ковальчук Сборная Финляндии по хоккею Владимир Путин КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Илья Ковальчук рад благодарности Владимира Путина за серебро Олимпиады-2022.

– В конце января мы все узнали о том, что Владимир Путин выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. Как эта новость дошла до вас? И имела ли эта благодарность какое-то физическое выражение?

– Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это.

– С момента окончания Олимпиады прошел год. Если сейчас оглядываться назад – после нее у вас осталось больше позитивных эмоций или негативных?

– Это отличный опыт. Это было что-то новое. Я совсем недавно переключился с одной роли на другую. Было много новшеств. Масса новых знакомств. И также много непонятных моментов, связанных, например, с коронавирусом. Но я пытался освоиться и правильно выстроить все процессы.

У меня был своеобразный карт-бланш, и я старался по максимуму. Понятно, что кому-то это не нравилось. Но в тех условиях, в которых мы находились… Пандемия была в самом разгаре, а мы привезли команду без положительных тестов на коронавирус.

Сборная России приехала в Пекин побеждать. Финны были одними из фаворитов. Очень опытная команда. Они играют друг с другом очень давно. Почти 75% ребят было из «Йокерита». Получилось так, как получилось.

Конечно, мы все максималисты, поэтому хотелось победить. Но серебряные медали тоже останутся у ребят на всю жизнь. Я на первой Олимпиаде в карьере выиграл бронзу и был счастлив.

Для многих ребят из той сборной этот олимпийский опыт тоже был первым, и дай бог не последним. Он им точно пригодится в будущем, – сказал экс-форвард сборной России, работавший на том турнире генеральным менеджером команды.

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16 комментариев

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sartr
Ответ Kestutis Ceponis
Судя по всему, у спортсмена вообще нет мозгов. Как можно отдать дань уважения такому человеку, который чуть не похоронил российский спорт.
почему "чуть"?
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SadButTrue
Ответ Timur Tushkanchik
Всё пытаюсь понять всем этим долларовым миллионерам, игравшим и получавшим зарплату в НХЛ, прожившим пол-жизни за океаном и чьё благополучие вообще никак не зависит от российской власти, зачем им Путин? Но нет, всё пытаются примазаться, подлмзнуть, показать свою лояльность. Необучаемые какие-то.
В паханатах всегда так. Вот например Пабло Эскобар души в футболистах не чаял. Всегда приглашал, одаривал, помогал в бытовых вопросах, а футболисты были рады его вниманию. Ну а в России есть свой Пабло Эскобар.
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NN281061
Ответ Timur Tushkanchik
Всё пытаюсь понять всем этим долларовым миллионерам, игравшим и получавшим зарплату в НХЛ, прожившим пол-жизни за океаном и чьё благополучие вообще никак не зависит от российской власти, зачем им Путин? Но нет, всё пытаются примазаться, подлмзнуть, показать свою лояльность. Необучаемые какие-то.
Играя за НХЛ, Ковальчук никогда не отказывался от сборной России, в отличии от других. Он, кстати, рекордсмен по играм за сборную. При этом он играл в России 5 сезонов и является 3х-кратным обладателем КГ. Мне интересно другое: почему тренеры, по обе стороны океана, кроме Крикунова с последующей оговоркой, игроки разных возрастов и те люди, кто, непосредственно, с ним общался всё понимают его позицию?..
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Ko Vi
Ответ vvl
Куда побежит Ковальчук, когда все поменяется. Не думаю, что убежит.
что поменяется?
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Ko Vi
ох, чувствую, насыпят сейчас
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Денис Т.
Ответ Timur Tushkanchik
Всё пытаюсь понять всем этим долларовым миллионерам, игравшим и получавшим зарплату в НХЛ, прожившим пол-жизни за океаном и чьё благополучие вообще никак не зависит от российской власти, зачем им Путин? Но нет, всё пытаются примазаться, подлмзнуть, показать свою лояльность. Необучаемые какие-то.
Чтобы это понять нужно прожить жизнь плюс-минус топового российского спортсмена. Если хорошо играешь с юности, то с этого периода ты постоянно находишься под опекой тренеров, клуба, агентов - по сути у тебя создана своя параллельная реальность, где многие жизненные и бытовые аспекты решаются твоими менеджерами, а не тобой и потому картина мира отличается от той, которая есть у большинства. Они видят только комфортную среду вокруг себя. И для них облизывание со стороны властей лишь часть их продолжающегося комфорта.
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Белый офицер
Ковчук легенда!
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DrDro
Не понимаю язвительности в адрес Ковальчука в отношении именно этой новости.
Ответил абсолютно формально и корректно, а уже комментарии будто вылизывает и т.д.
Или как он должен был сказать?
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vvl
Куда побежит Ковальчук, когда все поменяется. Не думаю, что убежит.
+5
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Kestutis Ceponis
Судя по всему, у спортсмена вообще нет мозгов. Как можно отдать дань уважения такому человеку, который чуть не похоронил российский спорт.
+18
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FCB1991
Все мы знаем, что Илюша за доллар кого хочешь продаст.
+11
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АГОШКИН Алексей
Хоть кому то уделяет внимание,у нас ведь только Ковальчук ,ротенберг и Расторгуева живут!!!
+3
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Timur Tushkanchik
Всё пытаюсь понять всем этим долларовым миллионерам, игравшим и получавшим зарплату в НХЛ, прожившим пол-жизни за океаном и чьё благополучие вообще никак не зависит от российской власти, зачем им Путин? Но нет, всё пытаются примазаться, подлмзнуть, показать свою лояльность. Необучаемые какие-то.
+35
-4
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Антон Кузнецов
Клован
+4
-3
+1
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Alexander Kochet
Черную метку приятно получать? А потом детям что скажешь ?
+7
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ГЕНПЛАН
Скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский!
+19
0
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