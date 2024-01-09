Терещенко о паспорте РФ Лайпсика: «Это для обхода лимита на легионеров в КХЛ. Но и шанс поиграть на ЧМ, Олимпиаде»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко КХЛ лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко объяснил, зачем Брендану Лайпсику паспорт РФ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Конечно, все это делается для обхода лимита легионеров в КХЛ.

Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что такие легионеры, как Лайпсик, в своих сборных играть не будут. Для них получение российского гражданства – это шанс поиграть на чемпионате мира, Олимпиаде и, дай бог, чтобы сборную России поскорее допустили до международных соревнований.

Но достаточно сложно говорить, насколько целесообразно выдавать легионерам российское гражданство.

– Каково ваше отношение к получению легионерами паспортов Российской Федерации?

– Я спокойно к этому отношусь. Считаю, что у нас был рост молодежи, когда лимит на легионеров в КХЛ был пять хоккеистов. Конкуренция должна быть, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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14 комментариев
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На Олимпиаде? На ЧМ? СуперСерия против белорусов – потолок. И при условии Йозе во главе "сборной".
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Обходит лимит тот клуб,который за него!(И некоторые ещё удивляются,почему к СКА так относятся)
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Ждём письма президенту от ветеранов СКА о том, что такими недальновидными решениями руководство СКА попросту обходит лимит. Подписание 29 летних канадцев блокирует перспективы молодых одарённых игроков подняться в основной состав великого клуба и разрушает их веру в справедливость, что в итоге приведёт к массовому отъезду молодых игроков за рубеж.
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Как жаль ,что подобной привилегией обладает только один город.
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Что в хоккее, что в футболе питерские команды не могут выступать честно. Спортивные принципы, уважение, честное соперничество не существуют для СКА и Зенита.
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это шанс с белорусами и казахами 100500 матчей сыграть за карьеру)))
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По-моему, у него было больше шансов сыграть на ОИ являясь гражданином Канады, например, в случае, если НХЛ в очередной раз не приедут на игры.
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Ответ viktorpavlov70
Ждём письма президенту от ветеранов СКА о том, что такими недальновидными решениями руководство СКА попросту обходит лимит. Подписание 29 летних канадцев блокирует перспективы молодых одарённых игроков подняться в основной состав великого клуба и разрушает их веру в справедливость, что в итоге приведёт к массовому отъезду молодых игроков за рубеж.
Не только обход лимита! он ещё и налоги будет платить теперь не 40,а 13% 👍
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Зачем вообще этот лимит нужен? Если его можно таким способом обойти...
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А где доблестные ветераны СКА,пусть Путину напишут.
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Это усиление на майские игры с белорусами и казахами?
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Ответ spawn0
Как жаль ,что подобной привилегией обладает только один город.
Динамо Москва Меннел
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Ответ Дмитрий Агалаков
Что в хоккее, что в футболе питерские команды не могут выступать честно. Спортивные принципы, уважение, честное соперничество не существуют для СКА и Зенита.
Да ладно🤣🤣
Хоккей: Динамо Мск и Меннел
Футбол Срартак и Тчуйсе
Или это другое?
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