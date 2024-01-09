Терещенко о паспорте РФ Лайпсика: «Это для обхода лимита на легионеров в КХЛ. Но и шанс поиграть на ЧМ, Олимпиаде»
Алексей Терещенко объяснил, зачем Брендану Лайпсику паспорт РФ.
Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
– Конечно, все это делается для обхода лимита легионеров в КХЛ.
Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что такие легионеры, как Лайпсик, в своих сборных играть не будут. Для них получение российского гражданства – это шанс поиграть на чемпионате мира, Олимпиаде и, дай бог, чтобы сборную России поскорее допустили до международных соревнований.
Но достаточно сложно говорить, насколько целесообразно выдавать легионерам российское гражданство.
– Каково ваше отношение к получению легионерами паспортов Российской Федерации?
– Я спокойно к этому отношусь. Считаю, что у нас был рост молодежи, когда лимит на легионеров в КХЛ был пять хоккеистов. Конкуренция должна быть, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.
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