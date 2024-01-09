Терещенко о паспорте РФ Лайпсика: «Это для обхода лимита на легионеров в КХЛ. Но и шанс поиграть на ЧМ, Олимпиаде»

Алексей Терещенко объяснил, зачем Брендану Лайпсику паспорт РФ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Конечно, все это делается для обхода лимита легионеров в КХЛ.

Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что такие легионеры, как , в своих сборных играть не будут. Для них получение российского гражданства – это шанс поиграть на чемпионате мира, Олимпиаде и, дай бог, чтобы сборную России поскорее допустили до международных соревнований.

Но достаточно сложно говорить, насколько целесообразно выдавать легионерам российское гражданство.

– Каково ваше отношение к получению легионерами паспортов Российской Федерации?

– Я спокойно к этому отношусь. Считаю, что у нас был рост молодежи, когда лимит на легионеров в был пять хоккеистов. Конкуренция должна быть, – сказал трехкратный чемпион мира .

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров