Ротенберг о Лайпсике: «Он может играть за сборную России потенциально»
Роман Ротенберг оценил шансы Брендана Лайпсика сыграть за сборную России.
Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
– Есть ли надежда, что Брендан Лайпсик сыграет за сборную России уже в мае в серии против белорусов?
– Все возможно. Будем смотреть на ситуацию.
Тут надо не путать гражданство страны и спортивное гражданство. Можно получить российский паспорт, но не иметь права выступать за сборную России, потому что ты – канадец. Надо юридически изучить этот вопрос.
– Он не заигран за сборную Канады.
– В таком случае все проще. Потенциально Лайпсик может играть за сборную России, – сказал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР и команды «Россия 25» Ротенберг.
Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров
Кого угодно там можно заигрывать, хоть и без гражданства России.