Ротенберг о Лайпсике: «Он может играть за сборную России потенциально»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг оценил шансы Брендана Лайпсика сыграть за сборную России.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Есть ли надежда, что Брендан Лайпсик сыграет за сборную России уже в мае в серии против белорусов?

– Все возможно. Будем смотреть на ситуацию.

Тут надо не путать гражданство страны и спортивное гражданство. Можно получить российский паспорт, но не иметь права выступать за сборную России, потому что ты – канадец. Надо юридически изучить этот вопрос.

– Он не заигран за сборную Канады.

– В таком случае все проще. Потенциально Лайпсик может играть за сборную России, – сказал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР и команды «Россия 25» Ротенберг.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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7 комментариев
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От Харламова, Ковальчука и тд до третьесортных ноунейм канадцев. Как же похорошел хоккей при Третьяке и Роте
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На одном из донецких флангов атаки 🤔
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«Россия 25» разве имеет статус сборной страны?
Кого угодно там можно заигрывать, хоть и без гражданства России.
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Система еще одного сборника подготовила. Как штапует, ай да тренер.
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Талантливый тренер ещё одного красавца для сборной вырастил
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Если тока вместо Ротенберга
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Ответ Донован хозяин НБА
От Харламова, Ковальчука и тд до третьесортных ноунейм канадцев. Как же похорошел хоккей при Третьяке и Роте
от легендарных вытиранов ска, прославляющих советский хоккей, до третьесортного лайпсика
+1
-1
0
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