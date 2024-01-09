Ротенберг о Лайпсике: «Он может играть за сборную России потенциально»

Роман Ротенберг оценил шансы Брендана Лайпсика сыграть за сборную России.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Есть ли надежда, что сыграет за сборную России уже в мае в серии против белорусов?

– Все возможно. Будем смотреть на ситуацию.

Тут надо не путать гражданство страны и спортивное гражданство. Можно получить российский паспорт, но не иметь права выступать за сборную России, потому что ты – канадец. Надо юридически изучить этот вопрос.

– Он не заигран за сборную Канады.

– В таком случае все проще. Потенциально Лайпсик может играть за сборную России, – сказал главный тренер , первый вице-президент ФХР и команды «Россия 25» .

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