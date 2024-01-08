Генменеджер «Ак Барса»: «Обмен Жафярова проходил по его инициативе. Мы брали игрока для системы, но не пошло. Терпели, ждали, не готовы были отдавать просто так»

Генеральный менеджер «Ак Барса» подвел итоги трансферной кампании клуба.

«Те позиции, которые мы запланировали укрепить в сентябре-октябре, укрепили.

Тот же обмен Дамира Жафярова проходил по его инициативе. Мы брали игрока для системы, но немного не пошло.

Терпели, ждали, не готовы были отдавать его просто так. Обмен состоялся тогда, когда он нас устроил. Из-за этого затянулись какие-то трансферы, приходилось идти на меры, состоялся обмен на , чтобы встряхнуть команду.

Мы удовлетворены проделанной работой», – описал ситуацию Марат Валиуллин.

Нападающий Дамир Жафяров 27 декабря был обменян в « ». Агент форварда Шуми Бабаев еще до обмена подал иск в касательно «спортивной дискриминации».

Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»