Генменеджер «Ак Барса»: «Обмен Жафярова проходил по его инициативе. Мы брали игрока для системы, но не пошло. Терпели, ждали, не готовы были отдавать просто так»

Теги Ак Барс Авангард Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Райли Барбер Кристиан Хенкель Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» подвел итоги трансферной кампании клуба.

«Те позиции, которые мы запланировали укрепить в сентябре-октябре, укрепили.

Тот же обмен Дамира Жафярова проходил по его инициативе. Мы брали игрока для системы, но немного не пошло.

Терпели, ждали, не готовы были отдавать его просто так. Обмен состоялся тогда, когда он нас устроил. Из-за этого затянулись какие-то трансферы, приходилось идти на меры, состоялся обмен Кристиана Хенкеля на Райли Барбера, чтобы встряхнуть команду.

Мы удовлетворены проделанной работой», – описал ситуацию Марат Валиуллин.

Нападающий Дамир Жафяров 27 декабря был обменян в «Авангард». Агент форварда Шуми Бабаев еще до обмена подал иск в КХЛ касательно «спортивной дискриминации».

Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»

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