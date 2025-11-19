Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Рейнджерс». У него 66 шайб и 34 ассиста в 168 играх за «Вегас» в регулярках
Павел Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2).
На счету 25-летнего россиянина стало 15 (11+4) очков в 19 играх при полезности «минус 1». Текущая результативная серия – 3 матча (1+3 на отрезке).
Дорофеев достиг отметки 100 очков в регулярках лиги за карьеру – 66 шайб и 34 ассиста в 168 играх за «Голден Найтс»).
Сегодня Павел (14:57, «+1») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком.
