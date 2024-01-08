Билялетдинов об иске Бабаева о «дискриминации» Жафярова: «Кто-то с дерева упал… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал ситуацию вокруг обмена Дамира Жафярова.
Нападающий 27 декабря был обменян в «Авангард». А агент форварда Шуми Бабаев еще до обмена подал иск в КХЛ касательно «спортивной дискриминации».
– Как отреагировали на заявление Шуми Бабаева о «спортивной дискриминации» игрока?
– Извините, пожалуйста, вы сами понимаете, о чем вы говорите? Кто-то сказал, с дерева упал там… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость.
Зачем об этом говорить? Запустили об этом, вы подхватываете. У меня нет никакого мнения, глупость какая-то. Даже думать об этом не хочу, – ответил на вопрос главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»
А все остальная истерика это обычная работа бабая. Он нормально не умеет договариваться. Вот бы запретить ему работать в КХЛ.