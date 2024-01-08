Билялетдинов об иске Бабаева о «дискриминации» Жафярова: «Кто-то с дерева упал… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал ситуацию вокруг обмена Дамира Жафярова.

Нападающий 27 декабря был обменян в « ». А агент форварда Шуми Бабаев еще до обмена подал иск в касательно «спортивной дискриминации».

– Как отреагировали на заявление о «спортивной дискриминации» игрока?

– Извините, пожалуйста, вы сами понимаете, о чем вы говорите? Кто-то сказал, с дерева упал там… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость.

Зачем об этом говорить? Запустили об этом, вы подхватываете. У меня нет никакого мнения, глупость какая-то. Даже думать об этом не хочу, – ответил на вопрос главный тренер « » .

Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»