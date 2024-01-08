Билялетдинов об иске Бабаева о «дискриминации» Жафярова: «Кто-то с дерева упал… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал ситуацию вокруг обмена Дамира Жафярова.

Нападающий 27 декабря был обменян в «Авангард». А агент форварда Шуми Бабаев еще до обмена подал иск в КХЛ касательно «спортивной дискриминации».

– Как отреагировали на заявление Шуми Бабаева о «спортивной дискриминации» игрока?

– Извините, пожалуйста, вы сами понимаете, о чем вы говорите? Кто-то сказал, с дерева упал там… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость.

Зачем об этом говорить? Запустили об этом, вы подхватываете. У меня нет никакого мнения, глупость какая-то. Даже думать об этом не хочу, – ответил на вопрос главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»

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7 комментариев
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Дамир проиграл конкуренцию Радулову, Сафонову и динамовской тройке, а роль в 3-4 звене, видимо, не его, биться-бороться не получилось.
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Я вообще не понял о какой дискриминации идёт речь.. Может кто мне пояснит?
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Ответ Домоседов
Судя по набору несвязных предложений, с дерева упал именно Билялетдинов
они друг-друга стоят - те ещё рыбы,но плюса тебе не даёт админ поставить...Зинкин поклонник?)
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Судя по набору несвязных предложений, с дерева упал именно Билялетдинов
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Билл все правильно сделал, когда предложил написать вместо кого Жафяров видит себя в команде. Это Биллу пришлось бы объяснять условному Сафонову, почему вместо него играет полуживой Жафяров.
А все остальная истерика это обычная работа бабая. Он нормально не умеет договариваться. Вот бы запретить ему работать в КХЛ.
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Ответ Nepobedimy
Дамир проиграл конкуренцию Радулову, Сафонову и динамовской тройке, а роль в 3-4 звене, видимо, не его, биться-бороться не получилось.
Сафонов ролевик в центр 3-4 звена, Жафяров край топ 6. С Радуловым его пробовали в одном звене. Какая у этих трех игроков конкуренция? )
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