Билялетдинов про 2:1 с «Автомобилистом»: «Результат есть, главное – победа. «Ак Барс» пытается изменить ситуацию и играть правильно»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом».
«Ак Барс» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Прежде всего всех православных поздравляю с праздником. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Мы предполагали, что игра будет непростая. В последнее время соперник играет достаточно неплохо – неслучайно они в последних семи матчах выиграли шесть, если не ошибаюсь.
Они хорошо идут, играют организованно, поэтому мы серьезно готовились к встрече.
Ребята – молодцы, сыграли достаточно правильно, хотя и были разные моменты, но это игра. Результат есть. Для нас сейчас главное – это победа.
– Третий матч «Ак Барс» выиграл не совсем зрелищно, но именно правильно. Это то, к чему вы идете? Играть в первую очередь правильно?
– Мы идем.
Я еще раз говорю, что у нас затянулась эта ситуация, но мы все же пытаемся изменить ситуацию и играть правильно, чтобы достичь нужного результата, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.