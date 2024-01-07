Билялетдинов про 2:1 с «Автомобилистом»: «Результат есть, главное – победа. «Ак Барс» пытается изменить ситуацию и играть правильно»

Теги Ак Барс Автомобилист Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом».

«Ак Барс» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Прежде всего всех православных поздравляю с праздником. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. 

Мы предполагали, что игра будет непростая. В последнее время соперник играет достаточно неплохо – неслучайно они в последних семи матчах выиграли шесть, если не ошибаюсь.

Они хорошо идут, играют организованно, поэтому мы серьезно готовились к встрече.

Ребята – молодцы, сыграли достаточно правильно, хотя и были разные моменты, но это игра. Результат есть. Для нас сейчас главное – это победа.

– Третий матч «Ак Барс» выиграл не совсем зрелищно, но именно правильно. Это то, к чему вы идете? Играть в первую очередь правильно? 

– Мы идем.

Я еще раз говорю, что у нас затянулась эта ситуация, но мы все же пытаемся изменить ситуацию и играть правильно, чтобы достичь нужного результата, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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