Селебрини сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Ютой». У него 30 очков в 20 играх – делит 2-е место в гонке бомбардиров с Макдэвидом
Макклин Селебрини сделал хет-трик в матче с «Ютой» и набрал 30 очков в сезоне.
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.
На счету 19-летнего канадца стало 30 (13+17) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+4». Хет-трик стал для него вторым в сезоне и третьим – за карьеру в лиге.
Селебрини делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом (30 очков в 21 игре, 9+21). Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (33 в 19, 14+19).
Кроме того, Макклин делит 2-е место в гонке снайперов с группой игроков. Лидирует Маккиннон (14 шайб).
Бедард сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари». У него 13+16 в 19 играх – делит 2-е место в гонке снайперов и идет в топ-4 в гонке бомбардиров
