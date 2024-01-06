Афиногенов об «Ак Барсе»: «Билялетдинов все держит под контролем и понимает, куда двигаться, мне кажется. Команда будет готова к плей-офф»

Максим Афиногенов высказался о выступлении «Ак Барса» в этом сезоне КХЛ.

— Что думаете о ситуации в « »? Там сейчас как-то слишком много скандалов, игра у команды не клеится. Говорят, что игроки устали от .

— Я не слышал ничего по поводу конфликтов, но то, что у каждой команды есть спады и «дырки» в чемпионате, когда что-то не клеится, травмы, еще какие-то причины, — это, наверное, все команды проходят.

Какие там конфликты — честно говоря, не знаю, о чем вы говорите. Но я знаю Зинэтулу Хайдяровича, думаю, его команда тоже будет готова к плей-офф.

— То есть у Билялетдинова получится вывести «Ак Барс» из кризиса?

— Мне кажется, он однозначно все держит под контролем и понимает, куда двигаться. Даже если кризис в команде наметился. У него есть рычаги, чтобы выйти из этого кризиса, – отметил бывший форвард «Динамо» и «Баффало».