Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ хет-триками в возрасте до 20 лет. Он сравнялся с Гретцки и Тедом Кеннеди

Макклин Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ хет-триками до 20 лет.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 19-летнего канадца стало 30 (13+17) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+4». Хет-трик стал для него вторым в сезоне и третьим – за карьеру в лиге.

Селебрини стал 6-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 3 хет-трика или более в возрасте до 20 лет.

Макклин сравнялся с Уэйном Гретцки и Тедом Кеннеди. В топ-3 входят Дэйл Хаверчак (5), Джимми Карсон (5) и Патрик Лайне (4).