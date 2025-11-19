Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ хет-триками в возрасте до 20 лет. Он сравнялся с Гретцки и Тедом Кеннеди
Макклин Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ хет-триками до 20 лет.
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.
На счету 19-летнего канадца стало 30 (13+17) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+4». Хет-трик стал для него вторым в сезоне и третьим – за карьеру в лиге.
Селебрини стал 6-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 3 хет-трика или более в возрасте до 20 лет.
Макклин сравнялся с Уэйном Гретцки и Тедом Кеннеди. В топ-3 входят Дэйл Хаверчак (5), Джимми Карсон (5) и Патрик Лайне (4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости