«Ак Барс» одержал три победы подряд – все с разницей в одну шайбу. До этого была серия из трех поражений
«Ак Барс» выиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова обыграла «Автомобилист» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Две предыдущие игры, в которых «Ак Барс» победил, также завершились с разницей в одну шайбу – против «Салавата Юлаева» (3:2) и «Адмирала» (2:1 ОТ).
Перед этим «Ак Барс» проиграл три игры подряд – «Автомобилисту» (1:2), «Сибири» (2:4) и «Металлургу» (1:4).
«Ак Барс» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 47 матчах.