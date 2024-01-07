«Ак Барс» одержал три победы подряд – все с разницей в одну шайбу. До этого была серия из трех поражений

«Ак Барс» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Автомобилист» (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

Две предыдущие игры, в которых «Ак Барс» победил, также завершились с разницей в одну шайбу – против «Салавата Юлаева» (3:2) и «Адмирала» (2:1 ОТ).

Перед этим « » проиграл три игры подряд – « » (1:2), «Сибири» (2:4) и «Металлургу» (1:4).

«Ак Барс» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 47 матчах.