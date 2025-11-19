Панарин набрал очки в 5-м матче подряд – 0+1 с «Вегасом». У него 2+7 на отрезке и 19 баллов в 21 игре в сезоне

Артемий Панарин набрал очки в 5-м матче подряд.

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (2:3).

На счету 34-летнего россиянина стало 19 (5+14) очков в 21 игре в сезоне при полезности «минус 1». Текущая результативная серия – 5 матчей (2+7 на отрезке).

Сегодня Панарин (20:21, «+1») также отметился 1 броском в створ и допустил 2 потери.