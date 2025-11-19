Шестеркин отразил 23 из 26 бросков «Вегаса», серия из 3 побед подряд прервалась. Поражение – 9-е в 16 играх в сезоне (91,1% сэйвов, КН 2,43)

Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков «Вегаса».

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (2:3).

29-летний россиянин отразил 23 из 26 бросков. Серия из 3 побед подряд прервалась.

Поражение стало для Шестеркина 9-м в 16 играх в сезоне (91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).