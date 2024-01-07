Заварухин о поражении от «Ак Барса»: «Автомобилист не дожал в третьем периоде, хотя имел моменты. Не хватило чернового гола, трафика перед вратарем»

Николай Заварухин высказался о поражении от «Ак Барса».

«Автомобилист» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– В первую очередь поздравляю с Рождеством. Всем крепкого здоровья, счастья.

Хорошо начали игру, хорошая атака, хороший гол забили. Дальше пропустили, « » больше бросал от синей линии, где мы здорово подчищали.

Во втором периоде пропустили решающий гол, череда удалений, соперник реализовал свой момент.

Жалко, что в третьем периоде не дожали, хотя имели моменты. Не хватило чернового гола. По накалу игра была хорошей, полная арена, отличная атмосфера.

– Тяжело было «перемолоть» стиль «Ак Барса»?

– Мы неплохо проходили среднюю зону, но не хватило трафика перед вратарем.

Знали, что соперник сыграет по заданию, предупреждали ребят перед третьим периодом, – сказал главный тренер « » .