Заварухин о поражении от «Ак Барса»: «Автомобилист не дожал в третьем периоде, хотя имел моменты. Не хватило чернового гола, трафика перед вратарем»
Николай Заварухин высказался о поражении от «Ак Барса».
«Автомобилист» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В первую очередь поздравляю с Рождеством. Всем крепкого здоровья, счастья.
Хорошо начали игру, хорошая атака, хороший гол забили. Дальше пропустили, «Ак Барс» больше бросал от синей линии, где мы здорово подчищали.
Во втором периоде пропустили решающий гол, череда удалений, соперник реализовал свой момент.
Жалко, что в третьем периоде не дожали, хотя имели моменты. Не хватило чернового гола. По накалу игра была хорошей, полная арена, отличная атмосфера.
– Тяжело было «перемолоть» стиль «Ак Барса»?
– Мы неплохо проходили среднюю зону, но не хватило трафика перед вратарем.
Знали, что соперник сыграет по заданию, предупреждали ребят перед третьим периодом, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.