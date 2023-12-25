Бабаев про иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева: «Основанием является дискриминация со стороны тренера «Ак Барса»

Теги Ак Барс возможные переходы Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров ТАСС Никита Евсеев Хоккей

Агент Жафярова подтвердил, что подал в КХЛ иск о разрыве контракта с «Ак Барсом».

Ранее стало известно, что представитель Дамира Жафярова и Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

«Это правда, что мы подали в КХЛ иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева.

Основанием является дискриминация со стороны тренера», – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.

В «Ак Барсе» сообщили, что комментарий по данной теме последует только после реакции лиги.

Согласно правовому регламенту КХЛ, контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста путем обращения в дисциплинарный комитет в связи с невыплатой зарплаты на протяжении более двух месяцев, спортивной дискриминацией или иных случаев грубого нарушения клубом условий контракта.

В нынешнем сезоне форвард Дамир Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник Никита Евсеев провел 19 матчей в составе «Ак Барса» в нынешнем сезоне и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 2».

Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

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16 комментариев
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Свободу Анджеле Дэвис!
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Ответ akuna
Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Здесь непонятно почему стороны не пришли к решению вопроса через обмен.
потому что Бабаев и Авангард решили что заберут игрока просто так не отдав ничего взамен,у игрока в контракте пункт по запрету обмена без согласия игрока,вот они и отклоняли все варианты,а когда поняли что не вышло то Бабаев решил попытаться вот таким способом выдернуть игрока,но тут скорее он насмешил всю лигу чем что то добился
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Ответ 4k7shv9zrw
Президент КХЛ, который почти всю карьеру в России играл под руководством Билла, и знает его как тренера: 🗿🗿🗿
Vs. мутный агент-цыган который в прошлом году раздербанил авангард, а сейчас не хочет менять Дамира в ММГ на Кошелева из за своего конфликта с Разиным
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Баблоуборочный комбайн Бабая жжужит круглосуточно. Труженик ледовых полей!
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Ответ 4k7shv9zrw
Vs. мутный агент-цыган который в прошлом году раздербанил авангард, а сейчас не хочет менять Дамира в ММГ на Кошелева из за своего конфликта с Разиным
Странный подход,
как будто Дамир это вещь, а не человек.
В тандеме спортсмен-агент, главный это спортсмен.
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Ответ ivan555navi
Странный подход, как будто Дамир это вещь, а не человек. В тандеме спортсмен-агент, главный это спортсмен.
Как минимум у него выбор был (из официальных сми): сидеть на банке за 6 млн в месяц, или играть за эти же деньги в команде где его ждут (ММГ)
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Ответ 4k7shv9zrw
Как минимум у него выбор был (из официальных сми): сидеть на банке за 6 млн в месяц, или играть за эти же деньги в команде где его ждут (ММГ)
там кроме Магнитки были варианты с Динамо Москва,Сибирь,Торпедо,Амур...было бы желание ушел бы,просто Бабаев уже договорился с Авангардом что выдернет игрока бесплатно и другие варианты обменов сторона игрока отклоняла,и Курьянов подтвердил это все на вопрос по срыву тройного обмена Жафяров-Гераськин-Кошелев ответив что он играет в этой ситуации пинг понг пытаясь забрать игрока не отдав что то равноценное взамен
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Ответ Aviator92
Свободу Анджеле Дэвис!
Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Здесь непонятно почему стороны не пришли к решению вопроса через обмен.
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Ответ Домингес Казань
запилите полное интервью этого ушлого агента,вот например вырезка – «Ак Барс» ведь готов был отпустить Жафярова в «Металлург». – Дамир не хочет ехать в «Металлург». Теперь по логике Бабаева есть основания уже Магнитке подать иск на Жафяров за отказ по обмену в их клуб,основание указать по причине «дискриминации»
По причине ИГНОР
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+1
Президент КХЛ, который почти всю карьеру в России играл под руководством Билла, и знает его как тренера: 🗿🗿🗿
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Все правильно, ЗХБ всех топовых игроков уже превратил в дуболомов-защитников, и ладно бы при этом защита была, нет же и её)) Регресс игроков полнейший
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