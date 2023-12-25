Бабаев про иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева: «Основанием является дискриминация со стороны тренера «Ак Барса»

Агент Жафярова подтвердил, что подал в КХЛ иск о разрыве контракта с «Ак Барсом».

Ранее стало известно, что представитель и подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

«Это правда, что мы подали в КХЛ иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева.

Основанием является дискриминация со стороны тренера», – сказал агент хоккеистов .

В « » сообщили, что комментарий по данной теме последует только после реакции лиги.

Согласно правовому регламенту КХЛ, контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста путем обращения в дисциплинарный комитет в связи с невыплатой зарплаты на протяжении более двух месяцев, спортивной дискриминацией или иных случаев грубого нарушения клубом условий контракта.

В нынешнем сезоне форвард Дамир Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник Никита Евсеев провел 19 матчей в составе «Ак Барса» в нынешнем сезоне и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 2».

Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.