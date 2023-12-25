Бабаев про иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева: «Основанием является дискриминация со стороны тренера «Ак Барса»
Агент Жафярова подтвердил, что подал в КХЛ иск о разрыве контракта с «Ак Барсом».
Ранее стало известно, что представитель Дамира Жафярова и Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».
«Это правда, что мы подали в КХЛ иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева.
Основанием является дискриминация со стороны тренера», – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.
В «Ак Барсе» сообщили, что комментарий по данной теме последует только после реакции лиги.
Согласно правовому регламенту КХЛ, контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста путем обращения в дисциплинарный комитет в связи с невыплатой зарплаты на протяжении более двух месяцев, спортивной дискриминацией или иных случаев грубого нарушения клубом условий контракта.
В нынешнем сезоне форвард Дамир Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник Никита Евсеев провел 19 матчей в составе «Ак Барса» в нынешнем сезоне и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 2».
Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.
как будто Дамир это вещь, а не человек.
В тандеме спортсмен-агент, главный это спортсмен.