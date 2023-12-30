Кравец об «Авангарде»: «Создадим второе звено, в котором будут Жафяров, Прохоркин и Юрчо. У Дамира и Томаша есть мастерство, бросок. Они нам помогут»
Михаил Кравец рассказал, кто будет играть в звене с Дамиром Жафяровым.
«На игру [с «Ладой»] мы его видим в сочетании вместе со Спунером и Буше. В дальнейшем, надеюсь, мы создадим второе звено, в котором будут играть Жафяров, Прохоркин и Юрчо.
Основные сильные стороны и одного, и другого – это хорошие техничные игроки, быстрые. Дамир более маневренный, Юрчо – мощный нападающий, высокий, идет на добивание.
У них есть и мастерство, и бросок, они не стесняются силовой борьбы. Думаю, эти игроки нам помогут», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.