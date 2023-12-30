Кравец об «Авангарде»: «Создадим второе звено, в котором будут Жафяров, Прохоркин и Юрчо. У Дамира и Томаша есть мастерство, бросок. Они нам помогут»

Михаил Кравец рассказал, кто будет играть в звене с Дамиром Жафяровым.

«На игру [с «Ладой»] мы его видим в сочетании вместе со и . В дальнейшем, надеюсь, мы создадим второе звено, в котором будут играть , и Юрчо.

Основные сильные стороны и одного, и другого – это хорошие техничные игроки, быстрые. Дамир более маневренный, Юрчо – мощный нападающий, высокий, идет на добивание.

У них есть и мастерство, и бросок, они не стесняются силовой борьбы. Думаю, эти игроки нам помогут», – сказал главный тренер « » Михаил Кравец.