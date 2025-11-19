  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Решили, что нужна встряска, Гру из «Трактора» тоже ушел. Алексей Николаевич – хороший тренер, у нас не было вражды. Историю про сына придумали»
37

Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Решили, что нужна встряска, Гру из «Трактора» тоже ушел. Алексей Николаевич – хороший тренер, у нас не было вражды. Историю про сына придумали»

Гендиректор «Динамо»: отставка Кудашова даст команде нужную встряску.

Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко высказался о решении отправить в отставку главного тренера Алексея Кудашова

– Зачем вы уволили Алексея Кудашова?

– Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич - хороший тренер. Я про это уже говорил и еще раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход. Но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушел.

– Но он сам отказался.

– Может быть. Я не присутствовал и говорить не могу. «Трактор» тоже идет пятым в конференции, но в прошлом году был в финале.

– Почему таким получился тайминг принятия решения? Для отставки Кудашова были более логичные моменты в прошлом.

– Это было не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось и принималось. Оно не было спонтанным. Я лично считаю, что Кудашов – отличный и системный тренер. Он пытается честно делать свою работу.

– Много говорилось о ваших конфликтах с Кудашовым по поводу игроков. Даже писали про причину – отказ подписать вашего сына Максима.

– Это диалог. Мы иногда разговаривали громко, но не было никакой агрессии. Положа руку на сердце, могу сказать, что все пожелания главного тренера по игрокам были исполнены.

Мы всегда шли навстречу, понимали, что Кудашов так видит хоккей. Не скажу, что у нас была какая-то вражда. История про сына, которую придумали, пусть останется на совести тех, кто это написал. Даже не хочу это комментировать, – сказал Сушко. 

Отставка Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко. Одна из возможных причин – отказ тренера взять сына руководителя в команду (Дмитрий Ерыкалов)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
