Алексей Шевченко: «Билялетдинов предложил Жафярову показать на бумаге, кого он сильнее, кого стоит выкинуть из состава «Ак Барса». Дамир отказался»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дамир Жафяров Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко высказался об отношении Зинэтулы Билялетдинова к Дамиру Жафярову.

Шуми Бабаев, агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева, подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

«Однажды он (Зинэтула Билялетдинов) предложил Дамиру показать на бумаге, кого сильнее хоккеист, кого стоит выкинуть из состава. Жафяров отказался это делать» – сказал журналист Алексей Шевченко в выпуске программы в «Спорт-Экспрессе».

Бабаев также объяснил, что не имеет вопросов к клубу, а иск отправлен из-за отношения главного тренера к хоккеистам.

8 комментариев
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Бабаев сам виноват, что его туда подписал)
Он уже в ска сидел в конце сезона за игру в обороне. В ак Барсе было понятно что еще сложнее будет! Его клуб Уфа, Омск, может быть Спартак, из клубов, которые на что то претендуют.
Магнитке вообще не понятно зачем он нужен, там и своих хватает таких, игроков без обороны и еще маленький
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Если он так сделал - все правильно сделал)
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Дамир по факту это игрок 1-2тройки,для 3-4 он не подходит,слишком мягкий,мелкий,борьбу всю проигрывает,в обороне не отрабатывает,ему давали шанс,играл и с Шипой и с Радуловым в начале сезона,в большинстве выходил,все межсезонье играл в первых звеньях,по итогу всего 1гол,с учетом того что в атаке ничего не показывал заслуженно присел в запас,ибо был откровенным балластом в составе,есть конечно и сейчас в основе персонажи типо Петрова,Галиева и Галимова,которые не блещут и по хорошему достойны составить компанию Жафярову,но они играют в 3 тройке в основном и в обороне хоть работают более менее,поэтому даже на их фоне он не выглядит сильнее
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Надо было вычеркнуть Радулова😂
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Ответ RoyJones
Бабаев сам виноват, что его туда подписал) Он уже в ска сидел в конце сезона за игру в обороне. В ак Барсе было понятно что еще сложнее будет! Его клуб Уфа, Омск, может быть Спартак, из клубов, которые на что то претендуют. Магнитке вообще не понятно зачем он нужен, там и своих хватает таких, игроков без обороны и еще маленький
В Динамо можно ещё.
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Дед красиво на предъяву ответил, уважуха. Основные вопросы так и остаются к менеджменту клуба отвалившему не особо нужному игроку много лям и к самому Жафярову
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Кого-то ждёт ячейка в колумбарии, а кого-то какая никакая но карьера хоккеиста
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Все правильно сделал.
А так Дамиру надо в средние клубы перейти, там он может тащить клуб.
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