Алексей Шевченко: «Билялетдинов предложил Жафярову показать на бумаге, кого он сильнее, кого стоит выкинуть из состава «Ак Барса». Дамир отказался»
Алексей Шевченко высказался об отношении Зинэтулы Билялетдинова к Дамиру Жафярову.
Шуми Бабаев, агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева, подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».
29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.
«Однажды он (Зинэтула Билялетдинов) предложил Дамиру показать на бумаге, кого сильнее хоккеист, кого стоит выкинуть из состава. Жафяров отказался это делать» – сказал журналист Алексей Шевченко в выпуске программы в «Спорт-Экспрессе».
Бабаев также объяснил, что не имеет вопросов к клубу, а иск отправлен из-за отношения главного тренера к хоккеистам.
Он уже в ска сидел в конце сезона за игру в обороне. В ак Барсе было понятно что еще сложнее будет! Его клуб Уфа, Омск, может быть Спартак, из клубов, которые на что то претендуют.
Магнитке вообще не понятно зачем он нужен, там и своих хватает таких, игроков без обороны и еще маленький
А так Дамиру надо в средние клубы перейти, там он может тащить клуб.