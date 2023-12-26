Алексей Шевченко: «Билялетдинов предложил Жафярову показать на бумаге, кого он сильнее, кого стоит выкинуть из состава «Ак Барса». Дамир отказался»

Алексей Шевченко высказался об отношении Зинэтулы Билялетдинова к Дамиру Жафярову.

Шуми Бабаев, агент форварда и защитника Никиты Евсеева, подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с « » по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

«Однажды он (Зинэтула Билялетдинов) предложил Дамиру показать на бумаге, кого сильнее хоккеист, кого стоит выкинуть из состава. Жафяров отказался это делать» – сказал журналист Алексей Шевченко в выпуске программы в «Спорт-Экспрессе».

Бабаев также объяснил, что не имеет вопросов к клубу, а иск отправлен из-за отношения главного тренера к хоккеистам.