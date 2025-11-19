Малкин об этом сезоне в НХЛ: «Я настроился получать удовольствие. Если он последний – ничего страшного. Если получится подписать контракт еще на год-два – будет замечательно»

Евгений Малкин оценил свою результативность на старте сезона НХЛ.

39-летний нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин прокомментировал свою результативность на старте сезона НХЛ.

Он набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах текущего регулярного чемпионата. Этот сезон – последний по действующему контракту.

«Я, наверное, настроился перед началом регулярки: если это последний сезон, надо получать удовольствие. Не обращать внимания на негатив, на какие-то негативные статьи про меня, про обмены. Просто прихожу на тренировки – получаю удовольствие.

Если будет последний сезон – ничего страшного. Если получится хорошо отыграть и подписать контракт еще на один или два года – то будет замечательно», – сказал Малкин.

