Кучеров забил 366 голов в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Сен-Луи. До идущего 2-м Лекавалье – 17 шайб, до рекорда Стэмкоса – 189
Никита Кучеров вышел на чистое 3-е место по голам в истории «Тампы».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:1).
На счету 32-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 17 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге – 1012 (366+646) баллов в 820 играх.
Кучеров вышел на чистое 3-е место по голам в истории «Лайтнинг», обогнав Мартена Сен-Луи (365 шайб в 972 играх).
Выше идут Стивен Стэмкос (555 в 1082) и Винсент Лекавалье (383 в 1037).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
