Кучеров забил 366 голов в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Сен-Луи. До идущего 2-м Лекавалье – 17 шайб, до рекорда Стэмкоса – 189

Никита Кучеров вышел на чистое 3-е место по голам в истории «Тампы».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (5:1).

На счету 32-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 17 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге – 1012 (366+646) баллов в 820 играх.

Кучеров вышел на чистое 3-е место по голам в истории «Лайтнинг», обогнав Мартена Сен-Луи (365 шайб в 972 играх).

Выше идут Стивен Стэмкос (555 в 1082) и Винсент Лекавалье (383 в 1037).