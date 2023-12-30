Жафяров о переходе в «Авангард»: «Ощущения великолепные. Некоторое время не играл, надо вкатиться. Легко точно не будет. Буду стараться проявлять свои сильные качества»

Теги Авангард КХЛ Дамир Жафяров Райан Спунер Рид Буше Хоккей

Дамир Жафяров поделился эмоциями после перехода в «Авангард».

– Ощущения великолепные, эмоции тоже. Провел первую тренировку, впереди большие задачи. Буду стараться работать, чтобы каждую игру стараться выигрывать.

– Как первая тренировка? Многие говорят, что твой стиль подходит под стиль «Авангарда». Ты это ощутил?

– Надо стараться, чтобы стиль игрока подходил ко всем командам. Здесь не исключение. Буду стараться проявлять свои сильные качества. 

– Насколько непросто будет играть [в матче с «Ладой»]?

– Думаю, будет очень непросто. Некоторое время не играл, надо вкатиться, привыкнуть к физическому состоянию, к требованиям. Легко точно не будет, но ради этого мы и здесь. Думаю, все получится.

– Ты покатался с партнерами по звену – Буше и Спунером. Как находили химию?

– Очень классные хоккеисты, химию не пришлось искать – все само собой получалось. Приятно с такими мастерами потренироваться, поиграть, – сказал нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий