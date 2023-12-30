Жафяров о переходе в «Авангард»: «Ощущения великолепные. Некоторое время не играл, надо вкатиться. Легко точно не будет. Буду стараться проявлять свои сильные качества»
Дамир Жафяров поделился эмоциями после перехода в «Авангард».
– Ощущения великолепные, эмоции тоже. Провел первую тренировку, впереди большие задачи. Буду стараться работать, чтобы каждую игру стараться выигрывать.
– Как первая тренировка? Многие говорят, что твой стиль подходит под стиль «Авангарда». Ты это ощутил?
– Надо стараться, чтобы стиль игрока подходил ко всем командам. Здесь не исключение. Буду стараться проявлять свои сильные качества.
– Насколько непросто будет играть [в матче с «Ладой»]?
– Думаю, будет очень непросто. Некоторое время не играл, надо вкатиться, привыкнуть к физическому состоянию, к требованиям. Легко точно не будет, но ради этого мы и здесь. Думаю, все получится.
– Ты покатался с партнерами по звену – Буше и Спунером. Как находили химию?
– Очень классные хоккеисты, химию не пришлось искать – все само собой получалось. Приятно с такими мастерами потренироваться, поиграть, – сказал нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров.