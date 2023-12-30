Кравец о победе над «Ладой»: «Жафяров и Прохоркин качественно выполняли задание, здорово влились. Оценка игры – это их голы»

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой».

« » выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«После плохой игры в Казахстане основным был настрой команды на игру, мы хотели сделать все, чтобы идти в Новый год с победой.

Благодарен всем ребятам, что играли самоотверженно, вместе, выполняя задание.

Оценка игры новичков – это их голы. Но самое главное, что и , и качественно выполняли задание, здорово влились в коллектив. Надо верить в игроков, которых мы берем, надеюсь, что и в будущем от них будет польза.

Насколько я знаю, уже получил российскую визу, так что 2-3 января он должен прилететь.

У Владимира Ткачева температура уже 36,8 – значит, выздоравливает. Надеюсь, будет играть в первом домашнем матче следующего года», – сказал главный тренер «Авангарда» .