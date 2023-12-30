Кравец о победе над «Ладой»: «Жафяров и Прохоркин качественно выполняли задание, здорово влились. Оценка игры – это их голы»
Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой».
«Авангард» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«После плохой игры в Казахстане основным был настрой команды на игру, мы хотели сделать все, чтобы идти в Новый год с победой.
Благодарен всем ребятам, что играли самоотверженно, вместе, выполняя задание.
Оценка игры новичков – это их голы. Но самое главное, что и Николай Прохоркин, и Дамир Жафяров качественно выполняли задание, здорово влились в коллектив. Надо верить в игроков, которых мы берем, надеюсь, что и в будущем от них будет польза.
Насколько я знаю, Томаш Юрчо уже получил российскую визу, так что 2-3 января он должен прилететь.
У Владимира Ткачева температура уже 36,8 – значит, выздоравливает. Надеюсь, будет играть в первом домашнем матче следующего года», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
С Наступающим 🥃🎉🍾
Но трансляция из Тольятти это просто позорище. 21 век и такое откровенное говно.