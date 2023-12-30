Кравец о победе над «Ладой»: «Жафяров и Прохоркин качественно выполняли задание, здорово влились. Оценка игры – это их голы»

Теги Авангард Лада Михаил Кравец Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой».

«Авангард» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«После плохой игры в Казахстане основным был настрой команды на игру, мы хотели сделать все, чтобы идти в Новый год с победой.

Благодарен всем ребятам, что играли самоотверженно, вместе, выполняя задание.

Оценка игры новичков – это их голы. Но самое главное, что и Николай Прохоркин, и Дамир Жафяров качественно выполняли задание, здорово влились в коллектив. Надо верить в игроков, которых мы берем, надеюсь, что и в будущем от них будет польза.

Насколько я знаю, Томаш Юрчо уже получил российскую визу, так что 2-3 января он должен прилететь.

У Владимира Ткачева температура уже 36,8 – значит, выздоравливает. Надеюсь, будет играть в первом домашнем матче следующего года», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

5 комментариев
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Красавцы, всех с победой 💪👏
С Наступающим 🥃🎉🍾
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Третий период прям огонь. 8 бросков на две команды) Ну молодцы что после барыса смогли оправиться.
Но трансляция из Тольятти это просто позорище. 21 век и такое откровенное говно.
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Всех с победой и конечно с Наступающим Новым Годом!!!
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Игра, вопреки анализам - дело сложно предсказуемое. Но, победа Лады, разломавшей в прошлой игре Динамо, и проигравшей сегодня Аве, при его состоянии - дело нелогичное. А вообще, Авангард мой клуб с 86го года.
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