Спронг мог перейти в «Ак Барс» в межсезонье: «Мне предлагали достойный контракт, но я выбрал ЦСКА. Посмотрим, что будет следующим летом»

Дэниэл Спронг мог перейти в «Ак Барс» в межсезонье.

Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг заявил, что мог перейти в «Ак Барс» в межсезонье. В текущем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 29 (12+17) очков в 26 матчах.

«Я действительно общался с представителями «Ак Барса » летом. Мое решение подписать контракт с ЦСКА, а не в Казани не было связано с тем, что мне что-то не понравилось в команде, в городе. Это большая команда, которая претендует на высокие места, серьезная организация. Они предлагали мне достойный контракт в финансовом плане, другие условия меня тоже устраивали.

Я с уважением отношусь к тренерскому штабу «Ак Барса», мы были на связи, общались по ходу процесса переговоров. Они уточняли, планирую я играть за Казань или нет, или у меня другие планы. В итоге я выбрал ЦСКА , объяснил им свое решение, мы поговорили, все было на взаимном уважении, пожелали успехов, удачи друг другу.

У «Ак Барса» хорошая команда, уверен, они смогут далеко зайти по ходу сезона. Сильная команда и у нас. Посмотрим, что будет следующим летом», – сказал Спронг.

Спронг набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда ЦСКА 12+17 в 26 матчах сезона