Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»

Гендиректор «Динамо» оценил шансы Романа Ротенберга возглавить клуб.

Генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко поделился мнением о шансах Романа Ротенберга возглавить бело-голубых. Ранее клуб отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова.

– Роман Ротенберг может в теории возглавить «Динамо»?

– Он занимается своей работой, и она ему очень нравится. Мы благодарны за его труд. Роман Борисович – тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге.

– Слух о его возвращении к тренерской деятельности тоже конспирология?

– Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью – тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех, – сказал Сушко .

