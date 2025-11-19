Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»
Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко поделился мнением о шансах Романа Ротенберга возглавить бело-голубых. Ранее клуб отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова.
– Роман Ротенберг может в теории возглавить «Динамо»?
– Он занимается своей работой, и она ему очень нравится. Мы благодарны за его труд. Роман Борисович – тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге.
– Слух о его возвращении к тренерской деятельности тоже конспирология?
– Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью – тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех, – сказал Сушко.
