Селебрини, Генцел и Бедард – звезды дня в НХЛ. Все 3 форварда сделали по хет-трику
Макклин Селебрини, Джейк Генцел и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард с 3 шайбами в ворота «Калгари» (5:2). Хет-трик стал для 20-летнего канадца 2-м в сезоне и за карьеру в лиге.
Вторая звезда – форвард «Тампы» Джейк Генцел с 3 шайбами в ворота «Нью-Джерси» (5:1). Хет-трик стал для американца 8-м в регулярках лиги за карьеру.
Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 шайбами в ворота «Юты» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для 19-летнего канадца 2-м в сезоне и 3-м за карьеру в лиге, он делит 2-е место в гонке бомбардиров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
