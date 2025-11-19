Селебрини, Генцел и Бедард – звезды дня в НХЛ. Все 3 форварда сделали по хет-трику

Макклин Селебрини, Джейк Генцел и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Чикаго » Коннор Бедард с 3 шайбами в ворота «Калгари» (5:2). Хет-трик стал для 20-летнего канадца 2-м в сезоне и за карьеру в лиге.

Вторая звезда – форвард «Тампы » Джейк Генцел с 3 шайбами в ворота «Нью-Джерси» (5:1). Хет-трик стал для американца 8-м в регулярках лиги за карьеру.

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини с 3 шайбами в ворота «Юты» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для 19-летнего канадца 2-м в сезоне и 3-м за карьеру в лиге, он делит 2-е место в гонке бомбардиров.