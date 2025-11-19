0

Ожиганов стал 9-м защитником с 800+ матчами в КХЛ. Лидирует Бирюков – 1001 игра

Ожиганов стал 9-м защитником в истории КХЛ с 800+ матчами в лиге.

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов провел 800-й матч в FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Юбилейной для него стала игра со «Спартаком» (2:4).

Ожиганов стал девятым защитником в истории лиги, добравшимся до этого показателя. Лидирует Евгений Бирюков, который закончил карьеру на отметке 1001 матч в КХЛ.

Хоккеиста «Динамо» также опережают: Григорий Панин (936 матчей), Динар Хафизуллин (855), Андрей Сергеев (852), Дмитрий Вишневский (836), Яков Рылов (835), Егор Яковлев (813) и Богдан Киселевич (801). 

В текущем сезоне 33-летний Ожиганов провел 25 игр и набрал 16 (3+13) очков при полезности «плюс 15».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
