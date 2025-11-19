Кузнецов об игре за «Металлург»: «Люблю Челябинск, болельщиков и «Трактор», но это жизнь. Я в хорошем месте, там меня ценят, любят и уважают»

Евгений Кузнецов об игре за «Металлург»: люблю «Трактор», но это жизнь.

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов высказался о матче магнитогорского клуба с «Трактором » (4:3) в FONBET КХЛ. Он провел на льду 11:22 и не набрал очков.

Кузнецов родился в Челябинске и является воспитанником «Трактора».

– Непривычно было находиться на площадке с другой стороны, жить в отеле. Я очень люблю Челябинск, люблю болельщиков, люблю команду и с уважением всегда относился и буду относиться. Но это жизнь.

У каждого свой путь, каждый строит команду так, как он хочет. И у меня абсолютно никаких обид нет. Я в хорошем месте нахожусь, меня там ценят, любят, уважают. И земля круглая, поэтому нельзя ни на кого не обижаться. Мы все взрослые люди. И если такое решение приняли обе стороны, то значит так оно и должно быть.

Повторюсь, что очень люблю этот город. Они будут приходить и уходить, а я был, есть и буду здесь, потому что это мой дом и моя семья здесь. Каждый человек мне близок.

– Ждали предложения от «Трактора» в межсезонье?

– Да, ждал, но я не летал в облаках. Я примерно все понимал и готовился, терпел. Хорошо, что было предложение от «Металлурга » – получилось рядом с домом, с родителями. Скоро, в декабре, семья прилетит.

Меня очень тепло приняли в Магнитогорске, болельщики хорошо восприняли, хоть я из «Трактора». Все улыбаются, все поддерживают, и дорогого стоит, что эта борьба на льду не переносится на то, что вне льда. Все очень добрые люди, все в удовольствие, – сказал Кузнецов.

