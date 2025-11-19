Назаров о тренерских отставках в КХЛ: «Работать в хоккее становится популярно и престижно, но напряжение и ответственность выдерживают не все. Нужно идти только вперед»

Андрей Назаров: работать в хоккее стало престижно, но не все выдерживают.

Андрей Назаров высказался о последних тренерских отставках в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее «Сибирь » рассталась с Вячеславом Буцаевым , «Динамо » Москва – с Алексеем Кудашовым, а Бенуа Гру принял решение покинуть «Трактор ».

«Мы видим, что КХЛ активно развивается, проходных матчей в лиге не осталось. Все игры напряженные, много заброшенных шайб, хоккей меняется и прогрессирует. Даже у заведомых фаворитов дела идут непросто: сейчас каждый может обыграть каждого, общий уровень выравнивается, а борьба за плей-офф усиливается. Радуют и качественный телепоказ встреч, а также большая посещаемость на стадионах.

Хоккей – очень популярный вид спорта, работать в нем становится тоже популярно и престижно. Но напряжение и ответственность выдерживают не все: тренерские отставки – это такой же неминуемый и стандартный процесс, как трансферы и обмены самих спортсменов. Иногда случаи бывают комичные, как в том анекдоте: «Прошу меня уволить с сохранением заработной платы».

Жизнь продолжается, нужно идти только вперед», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.