  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бондра о 895-й шайбе Овечкина: «Это был праздник для всего мира хоккея. Фанаты в любой части света понимали, что случилось нечто особенное»
Бондра о 895-й шайбе Овечкина: «Это был праздник для всего мира хоккея. Фанаты в любой части света понимали, что случилось нечто особенное»

Петер Бондра о рекордной шайбе Александра Овечкина: это был праздник хоккея.

Бывший нападающий «Вашингтона» и сборной Словакии Петер Бондра прокомментировал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Российский игрок «Кэпиталс» превзошел достижение Уэйна Гретцки, забросив шайбу в игре с «Айлендерс» 6 апреля 2025 года.

– Вы видели много матчей Александра Овечкина в «Вашингтоне». Что вы думаете о том, что он играет в 40 лет?

– У меня нет объяснений. То, что он делал последние 19-20 лет и забил 900 голов... Я слушал NHL Network, и они говорили о 1000.

– Овечкин всю карьеру в НХЛ играет за «Кэпиталс». Что значил для организации его рекорд по голам в регулярках НХЛ?

– Празднование, остановка игры и все остальное – это был праздник для всего мира хоккея. Не только для НХЛ и «Вашингтона».

Думаю, хоккейные болельщики в любой части света понимали, что случилось нечто особенное, и нужно запомнить этот момент», – сказал Бондра.

Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
