Бондра о 895-й шайбе Овечкина: «Это был праздник для всего мира хоккея. Фанаты в любой части света понимали, что случилось нечто особенное»
Бывший нападающий «Вашингтона» и сборной Словакии Петер Бондра прокомментировал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Российский игрок «Кэпиталс» превзошел достижение Уэйна Гретцки, забросив шайбу в игре с «Айлендерс» 6 апреля 2025 года.
– Вы видели много матчей Александра Овечкина в «Вашингтоне». Что вы думаете о том, что он играет в 40 лет?
– У меня нет объяснений. То, что он делал последние 19-20 лет и забил 900 голов... Я слушал NHL Network, и они говорили о 1000.
– Овечкин всю карьеру в НХЛ играет за «Кэпиталс». Что значил для организации его рекорд по голам в регулярках НХЛ?
– Празднование, остановка игры и все остальное – это был праздник для всего мира хоккея. Не только для НХЛ и «Вашингтона».
Думаю, хоккейные болельщики в любой части света понимали, что случилось нечто особенное, и нужно запомнить этот момент», – сказал Бондра.
Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»