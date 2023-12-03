«Автомобилист» дал Заварухину 3 матча на исправление ситуации (Metaratings.ru)

«Автомобилист» может убрать Николая Заварухина с поста главного тренера команды.

Как сообщает Metaratings.ru, руководство клуба рассматривает вариант со сменой тренерского состава. По информации источника, штабу под руководством дали три матча на исправление ситуации, связанной с турнирным положением.

Если ситуация не улучшится, в штабе екатеринбургской команды могут произойти перестановки. Заварухин может покинуть пост главного тренера.

В последних 6 матчах « » набрал 2 очка, потерпев 5 поражений на этом отрезке. Команда занимает 7-е место в Восточной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.