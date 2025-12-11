  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Касатонов о тренерах года в КХЛ: «Никитин был на высоте, работа Гру достойна высшей оценки. В этом сезоне отмечу Козырева, удивил Исаков, качественно играет «Металлург» Разина»
3

Касатонов о тренерах года в КХЛ: «Никитин был на высоте, работа Гру достойна высшей оценки. В этом сезоне отмечу Козырева, удивил Исаков, качественно играет «Металлург» Разина»

Касатонов назвал лучших тренеров КХЛ 2025 года.

Двукратный олимпийской чемпион Алексей Касатонов выделил лучших тренеров КХЛ 2025 года. 

«На данный момент чемпионат КХЛ в самом разгаре. Поэтому при выборе лучшего тренера года нужно опираться на прошлый сезон. В этом плане Игорь Никитин был на высоте. Но я хочу отметить Бенуа Гру, который играл против «Локомотива» в финале. Мне очень понравилась работа этого тренера. Такие результаты точно достойны самой высшей оценки.

Если говорить о текущем сезоне КХЛ, то нельзя не отметить работу Андрея Козырева в «Северстали». В команде был заложен хороший фундамент, но такие приличные результаты – очень неожиданно. Еще меня удивил главный тренер «Торпедо» – Алексей Исаков. Игра его команды очень впечатляет.

Стабильно и качественно играет «Металлург» под руководством Андрея Разина. В команде есть свои нюансы, но игра все равно на высоком уровне», – сказал Касатонов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
logoЛокомотив
logoАлексей Исаков
logoАлексей Касатонов
logoБенуа Гру
logoСеверсталь
logoТрактор
logoТорпедо
logoАндрей Козырев
logoСоветский спорт
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoИгорь Никитин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» пропустил 5 шайб от «Виннипега», «Рейнджерс» одолели «Монреаль», «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе», «Флорида» обыграла «Даллас»
13 минут назад
Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флайерс». Защитник «Каролины» вышел в 3-й паре и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне
сегодня, 05:15Видео
Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Монреаля», реализовав штрафной бросок. У него 33 очка в 33 играх
сегодня, 04:46Видео
Чинахов забил «Вегасу» – 1-й гол за 20 матчей. У форварда «Коламбуса» 3+2 в 26 играх в сезоне
сегодня, 04:28Видео
Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 15 бросков «Далласа». У него 52 матча на ноль в регулярках НХЛ – делит с Раском 6-е место среди вратарей из Европы
сегодня, 04:17
Овечкин вышел на 51-е место по ассистам в истории НХЛ (743), обогнав Потвена. До идущего 50-м Робинсона – 7 передач
сегодня, 03:58
Овечкин не забил в 4-м матче подряд: ассист, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 18:19 против «Виннипега». У него 31 очко в 32 играх в сезоне
сегодня, 03:46
Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
сегодня, 03:10Видео
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
сегодня, 01:45
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
сегодня, 01:31
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов провел 900-й матч в регулярках НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги с таким достижением
23 минуты назад
Мичков без очков в 4-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 14:59 с «Каролиной», буллит в серии не забил. У него 8+8 в 30 играх в сезоне
36 минут назад
Свечников не забил в 10-м матче подряд: ассист, 0 бросков в створ, 1 хит и 1 блок за 17:11 против «Филадельфии». У него 7+11 в 31 игре в сезоне
48 минут назад
Кочетков отразил 15 из 18 бросков «Филадельфии» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 5-я в 7 играх в сезоне
сегодня, 04:58
Дорофеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Коламбусом». Форвард «Вегаса» не смог доиграть матч из-за травмы
сегодня, 04:35Видео
Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой
сегодня, 03:35
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
сегодня, 03:22Видео
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20