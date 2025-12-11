Касатонов о тренерах года в КХЛ: «Никитин был на высоте, работа Гру достойна высшей оценки. В этом сезоне отмечу Козырева, удивил Исаков, качественно играет «Металлург» Разина»

Касатонов назвал лучших тренеров КХЛ 2025 года.

Двукратный олимпийской чемпион Алексей Касатонов выделил лучших тренеров КХЛ 2025 года.

«На данный момент чемпионат КХЛ в самом разгаре. Поэтому при выборе лучшего тренера года нужно опираться на прошлый сезон. В этом плане Игорь Никитин был на высоте. Но я хочу отметить Бенуа Гру, который играл против «Локомотива» в финале. Мне очень понравилась работа этого тренера. Такие результаты точно достойны самой высшей оценки.

Если говорить о текущем сезоне КХЛ, то нельзя не отметить работу Андрея Козырева в «Северстали». В команде был заложен хороший фундамент, но такие приличные результаты – очень неожиданно. Еще меня удивил главный тренер «Торпедо» – Алексей Исаков. Игра его команды очень впечатляет.

Стабильно и качественно играет «Металлург» под руководством Андрея Разина. В команде есть свои нюансы, но игра все равно на высоком уровне», – сказал Касатонов.