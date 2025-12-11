Гендиректор ФХР о недопуске России: «Не участвуем из соображений безопасности, у ИИХФ так сформулировано. Аргументы, что мы обеспечим свою безопасность, организаторов не устраивают»

Гендиректор ФХР рассказал о причинах недопуска сборной России на турниры.

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допускает сборные России до участия на чемпионатах мира из соображений безопасности.

– Есть ли у ФХР действующие иски к ИИХФ?



- Действующих исков нет, но мы находимся в процессе переговоров с международной федерацией, постоянно общаемся, обмениваемся мнениями. Наша задача – в ближайшее время продвинуть возвращение наших сборных, начиная с младших команд.

– Допуск на международную арену сборной России по водному поло воодушевляет?

– Безусловно. Воодушевляет все, что работает на нас.

Много факторов, сложная система. Задействовано много участников. И глубоко не прав тот, кто думает, что раз‑два – пошел и договорился, что этот чиновник договорился, значит, он хороший, а тот, который не договорился, он плохой. Мы работаем постоянно, стараемся в публичную плоскость сильно не выносить, потому что это только мешает.

– Сегодня больше вопрос касается участия в чемпионате мира‑2026?

– В первую очередь речь идет о сборных до 18 и 20 лет, а потом уже о взрослых. Ждем позитивных знаков о подписании перемирия, все что нам может помочь.

– Новые иски в CAS на решение ИИХФ не допускать Россию возможны?

– Мы уже оспаривали это решение. Это решение базируется на регламентных нормах, касающихся безопасности. Там ни слова нет про Украину.

– Прописано так, что не придраться?

– Придраться можно, а когда придираешься, упираешься в права организатора, который должен заботиться о безопасности соревнований. У них сформулировано так: сборная России не участвует из соображений безопасности. Наши аргументы, что давайте мы обеспечим свою безопасность, заплатим за охрану, отдельную гостиницу, автобус и так далее, упираются в ответы, что организаторов это не устраивает, что есть опасность, поэтому не допускаем вас, как и не допускаем до очного участия в конгрессе ИИХФ , – сказал Курбатов.