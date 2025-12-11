Комиссионер НХЛ Беттмэн о задержках строительства арены для ОИ в Милане: «Не нагнетаю, но на всех предыдущих играх не было таких поздних сроков арены. Мы насторожены»

  • Спортс
6

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность задержками в строительстве хоккейной арены для Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить ко 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

«Я не пытаюсь нагнетать, но на всех предыдущих Олимпийских играх, независимо от того, строили ли постоянные или временные объекты, никогда не было настолько поздних сроков готовности ледовой арены. Поэтому мы насторожены», – заявил Беттмэн.

Ранее НХЛ выражала обеспокоенность качеством ледового покрытия. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoолимпийский хоккейный турнир
logoГэри Беттмэн
logoНХЛ
