Леонард из «Вашингтона» пропустит 3-4 недели из-за травмы плеча после силового от Трубы
Райан Леонард из «Вашингтона» выбыл почти на месяц.
«Вашингтон» объявил, что нападающий Райан Леонард пропустит от трех до четырех недель из-за травмы плеча.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 Б) 20-летний игрок попал под силовой прием Джейка Трубы. Позднее он был переведен в список травмированных.
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери добавил, что Леонард также получил повреждения на лице в результате столкновения, но при этом сотрясения мозга у него нет.
«Он повредил лицо. Я не буду вдаваться в детали, какие именно части лица пострадали, но травмы головы у него нет. Лицевые, как хотите называйте, и травма плеча», – сказал Карбери.
Леонард набрал 18 очков (7+11) в 29 матчах регулярного сезона НХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMNB
