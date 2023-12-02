Заварухин про 2:5: «Куньлунь» был быстрее, выигрывал борьбу. «Автомобилист» много ошибался – надо больше работать командой»

Николай Заварухин высказался о поражении от «Куньлуня».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата . Это пятое поражение в шести предыдущих играх для команды.

« » – с победой. Соперник был быстрее, заряжен больше на борьбу, он выигрывал борьбу.

Много ошибались. Соперник заставлял это делать плюс наказывал на наши ошибки.

Надо больше работать командой, помогать, исправлять эти ошибки. Сегодня это не удалось», – сказал главный тренер « » .