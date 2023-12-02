Заварухин про 2:5: «Куньлунь» был быстрее, выигрывал борьбу. «Автомобилист» много ошибался – надо больше работать командой»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Николай Заварухин высказался о поражении от «Куньлуня».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это пятое поражение в шести предыдущих играх для команды.

«Куньлунь» – с победой. Соперник был быстрее, заряжен больше на борьбу, он выигрывал борьбу.

Много ошибались. Соперник заставлял это делать плюс наказывал на наши ошибки.

Надо больше работать командой, помогать, исправлять эти ошибки. Сегодня это не удалось», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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6 комментариев
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Завар, с командой нужно работать, но не тебе
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Да задолбали эти лозунги, что надо делать. Делай уже хоть что-то. Не можешь, уйди.
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Странно, что его ещё не уволили
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Это занавес. Аплодисментов не будет, на бис не вызовут. Снимайте костюмы и по домам. В этой ситуации обидно за болельщиков, на них всем по барабану.
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Ответ S<>M
Завар, с командой нужно работать, но не тебе
Да нет команды! Есть Коля с интервью по конспектами Питерса ,после которого мы не попали в 8, и набор капризных игроков,которым ниче не надо,кроме ЗП. Я уже начинаю соглашаться с парнями,которые хотят Назара.У него хоть равнодушных не будет!
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