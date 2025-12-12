Канцеров о «Чикаго»: «С одной стороны, НХЛ, с другой – родной город. Понимаю, что остался последний год по контракту с «Металлургом» и придется принимать непростое решение»

Канцеров о «Чикаго»: с одной стороны, НХЛ, с другой – родной город.

21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о возможном переходе в «Чикаго» по завершении контракта с магнитогорцами. Команда НХЛ выбрала форварда под общим 44-м номером на драфте 2023 года.

– Недавно Daily Faceoff включил вас в пятерку лучших проспектов мира, задрафтованных в НХЛ и выступающих за пределами Северной Америки. Из россиян туда попали еще Дмитрий Гамзин и Егор Сурин. Это накладывает дополнительную ответственность?

– Честно говоря, ничего про этот рейтинг не слышал. Главное – есть постоянный контакт с людьми из «Чикаго»: тренерами по развитию, главой скаутской службы. Связываемся примерно раз в месяц. Меня стараются не отвлекать.

Понимаю, что остался последний год по контракту с «Металлургом » и придется принимать непростое решение. С одной стороны, НХЛ. С другой – родной город. К слову, недавно и психолог из «Чикаго » звонил. Там есть специалист, отвечающий именно за эту область. Вообще, в клубе огромное количество подразделений. Разумеется, все говорят на английском.

– А вы его знаете?

– Владею, но не идеально. Свободно объясняться не могу. Учу даже не с прицелом на выступления в НХЛ, а потому что интересно. С удовольствием болтаю с легионерами «Металлурга». Фильмы тоже люблю смотреть именно на английском. Слушаю музыку. Так и пополняю словарный запас.

– Вы рассказывали, что в основном в «Чикаго» ведут с вами беседы о развитии индивидуальных навыков. О чем речь?

– Конкретных советов не давали. Важно понимать: в КХЛ и НХЛ абсолютно разная игра. Иногда могут поделиться какими-то интересными наблюдениями. Например, недавно прислали подробную статистику, из каких зон наносил больше всего бросков в процентном соотношении в предыдущем сезоне и из каких – в текущем. Посоветовали не пытаться стрелять из углов площадки, откуда отличиться априори сложнее, а бросать из центра. Это стандартные вещи. Ничего сверхъестественного.

– Видите себя в одном звене с Коннором Бедардом?

– Было бы интересно. Возьмите список лучших бомбардиров регулярки НХЛ. Там в основном молодые ребята: тот же Бедард, Маклин Селебрини, Лео Карлссон. Почему бы и мне не составить им компанию? Но каждую встречу «Блэкхоукс» не смотрю. Не хочу зацикливаться на хоккее. Порой усталость от него накапливается, – сказал Канцеров.