3

Фетисов о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Здорово, только непонятно, за что они детей все это время обижали. Посмотрим, какое количество допустят и когда»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном. 

Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Ограничения для взрослых спортсменов и команд остались в силе.

«Здорово, что МОК принял такое решение касаемо молодых спортсменов. Только непонятно, за что они детей все это время обижали.

Посмотрим, как это будет: какое количество допустят и когда», – сказал Фетисов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
