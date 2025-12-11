Фетисов о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Здорово, только непонятно, за что они детей все это время обижали. Посмотрим, какое количество допустят и когда»
Фетисов о рекомендации МОК: непонятно, за что они детей все это время обижали.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.
Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Ограничения для взрослых спортсменов и команд остались в силе.
«Здорово, что МОК принял такое решение касаемо молодых спортсменов. Только непонятно, за что они детей все это время обижали.
Посмотрим, как это будет: какое количество допустят и когда», – сказал Фетисов.
