Кудашов запросил у «Трактора» контракт на 1,5 года. Вероятность назначения Корешкова выше (Дарья Тубольцева)

Кудашов запросил у «Трактора» контракт на полтора года.

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, экс-главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов запросил у «Трактора » контракт на 1,5 года с хорошими условиями.

Челябинский клуб еще не определился с кандидатурой главного тренера после ухода Бенуа Гру. Рассматривается вариант с назначением Евгения Корешкова , который в конце ноября вошел в тренерский штаб «Трактора». Его шансы занять должность оцениваются выше.