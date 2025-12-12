Кудашов запросил у «Трактора» контракт на 1,5 года. Вероятность назначения Корешкова выше (Дарья Тубольцева)
Кудашов запросил у «Трактора» контракт на полтора года.
По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, экс-главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов запросил у «Трактора» контракт на 1,5 года с хорошими условиями.
Челябинский клуб еще не определился с кандидатурой главного тренера после ухода Бенуа Гру. Рассматривается вариант с назначением Евгения Корешкова, который в конце ноября вошел в тренерский штаб «Трактора». Его шансы занять должность оцениваются выше.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости