Роман Ротенберг: «Наш культурный код – яркий хоккей, комбинации, эффективный голевой розыгрыш. KPI – это победа, но яркая победа держит зрителей на трибуне»

Роман Ротенберг: наш культурный код – яркий хоккей.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о стиле игры национальной команды.

«Главное – побеждать. KPI – это победа. Но яркая победа держит зрителей на трибуне. Мне один человек сказал из Канады: «Мы отошли от оборонительного хоккея, потому что, когда команда играет 0:0 и в конце проигрывает 0:1, мы теряем зрителя, как хорошо бы ни играли». Есть над чем подумать.

Наш культурный код – яркий хоккей, комбинации, эффективный голевой розыгрыш, работоспособность. Нам нужно много поработать, чтобы добиться успеха», – сказал Ротенберг.

В пятницу сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала в формате 3х3, обыграв команды Казахстана (4:1) и Беларуси (6:2).