Экс-форвард «Сочи» и «Лады» Донат Стальнов подписал пробный контракт с «Торпедо-Горький»
Донат Стальнов заключил пробный контракт с «Торпедо-Горький».
«Торпедо-Горький» заключил пробный контракт с нападающим Донатом Стальновым. Клуб выступает во Всероссийской хоккейной лиге.
В прошлом сезоне игрок выступал в ВХЛ за «Нефтяник».
У экс-форварда «Сочи» и «Лады» 108 матчей в Fonbet чемпионате КХЛ (24 очка), в ВХЛ – 187 игр (77 очков).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сообщество «Торпедо-Горький» в ВК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости