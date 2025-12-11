Экс-форвард «Сочи» и «Лады» Донат Стальнов подписал пробный контракт с «Торпедо-Горький»

Донат Стальнов заключил пробный контракт с «Торпедо-Горький».

«Торпедо-Горький» заключил пробный контракт с нападающим Донатом Стальновым. Клуб выступает во Всероссийской хоккейной лиге.

В прошлом сезоне игрок выступал в ВХЛ за «Нефтяник».

У экс-форварда «Сочи» и «Лады» 108 матчей в Fonbet чемпионате КХЛ (24 очка), в ВХЛ – 187 игр (77 очков).