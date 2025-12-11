Роман Ротенберг: «Упражнения из «Формулы-1» мне посоветовал Юрзинов. Оттуда идет связь: скорость, принятие решений. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал»

Роман Ротенберг: шайбы, которые мы забросили – из разряда Формулы-1.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о применении методик из «Формулы-1».

Российская сборная выиграла Кубок Первого канала в формате 3х3, обыграв команды Казахстана (4:1) и Беларуси (6:2).

«Упражнения из «Формулы-1» мне посоветовал Владимир Владимирович Юрзинов, все самое лучшее, что мы делаем, уже изобрели, мы велосипед не изобретаем.

Он мне говорил: «Начинайте делать упражнения «Формулы-1», это поможет тебе завести команду». Оттуда идет связь: это скорость, быстрое принятие решений. Шайбы, которые мы забросили, это из разряда «Формулы-1» – быстрое открывание, передачи, голы в касание. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал, мы берем лучшее.

Владимира Владимировича надо поблагодарить за это, мы это применяем, это характеризует нашу игру», – сказал Ротенберг.