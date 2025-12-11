Галкин о походе на балет со сборной: «Делать то, что они делают – не каждому дано, у них тоже большой труд. Для нас это возможность отвлечься, музыка дает эмоции, в моменте заводит»
Галкин о походе на балет: видно, что у них тоже большой труд.
Вратарь сборной «Россия 25» Владимир Галкин поделился впечатлениями от похода на балет с командой. Хоккеисты и тренерский штаб перед Кубком Первого канала посетили Новосибирский театр оперы и балета, где посмотрели спектакль «Дон Кихот».
– Ходили на балет, было интересно посмотреть. Глядя на этих ребят, видно, что у них тоже большой труд. Делать то, что они делают, далеко не каждому дано. А для нас это возможность отвлечься, разгрузить свои мысли. Музыка дает эмоции, в моменте заводит.
– Успели погулять по Новосибирску? Как вам город?
– В Новосибирске много раз был. Хороший, просторный город. Только холодно, – сказал смеясь Галкин.
