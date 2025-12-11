  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Хороший предновогодний подарок для нашей молодежи. Важно организовывать спарринги для ребят этого возраста»
Быков о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Хороший предновогодний подарок для нашей молодежи. Важно организовывать спарринги для ребят этого возраста»

Быков о решении МОК: это хороший предновогодний подарок для нашей молодежи.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

Если это официально озвучено МОК, то можно порадоваться за наших спортсменов. Это хороший предновогодний подарок для нашей молодежи.

Молодежная сборная России уже не успеет сыграть на чемпионате мира, только что юниорская...

– Все равно важно создавать, организовывать товарищеские матчи для ребят этого возраста с теми соперниками, которые готовы с ними играть. Нужно искать эти спарринги, а не сожалеть и оправдываться. Городские турниры, региональные и потом республиканские могут выявлять талантливых хоккеистов.

Создание сборов, обучение, привлечение тренеров из регионов для таких сборов, давать новые технологии развития, проводить тренерские курсы и т.д. Думаю и надеюсь, что Федерация работает в этом направлении и наверняка уже уделяет много времени для этого направления развития хоккея в нашей стране, – сказал Быков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
