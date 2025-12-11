Быков о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Хороший предновогодний подарок для нашей молодежи. Важно организовывать спарринги для ребят этого возраста»

Быков о решении МОК: это хороший предновогодний подарок для нашей молодежи.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

– Если это официально озвучено МОК, то можно порадоваться за наших спортсменов. Это хороший предновогодний подарок для нашей молодежи.

– Молодежная сборная России уже не успеет сыграть на чемпионате мира, только что юниорская...

– Все равно важно создавать, организовывать товарищеские матчи для ребят этого возраста с теми соперниками, которые готовы с ними играть. Нужно искать эти спарринги, а не сожалеть и оправдываться. Городские турниры, региональные и потом республиканские могут выявлять талантливых хоккеистов.

Создание сборов, обучение, привлечение тренеров из регионов для таких сборов, давать новые технологии развития, проводить тренерские курсы и т.д. Думаю и надеюсь, что Федерация работает в этом направлении и наверняка уже уделяет много времени для этого направления развития хоккея в нашей стране, – сказал Быков.